婚紗推薦2022｜Pre-wedding 3大品牌輕婚紗：小資價簡約不失大體

【婚紗推薦2022／結婚／輕婚紗】如何挑選到1件美觀又符合Budget的婚紗，絕對是籌備結婚的煩惱之一；對於小資女來說，名牌或度身訂製的婚紗簡直是遙不可及，不過近年不少輕婚紗品牌冒起，款式簡約夢幻又不失大體，用以拍攝Pre-wedding或結婚當天穿着也非常適合！



對於Budget有限的準新娘，輕婚紗絕對是1個好選擇；以下推薦3大品牌，婚紗款式均在萬元以內就有交易，助一眾女生尋找1件完美婚紗，美美的出嫁。

Needle & Thread：華麗夢幻感深得女星喜愛



【婚紗推薦2022／結婚／輕婚紗】Needle & Thread婚紗以華麗夢幻感取勝，絕對不能忽視。(needleandthreadlondon@Instagram)

Needle & Thread其姊妹裙系列為人熟悉，就連不少女星結婚時也為姊妹團挑選Needle & Thread的裙裝，例如苟芸慧、鍾欣潼（阿嬌）；不過Needle & Thread的婚紗亦絕對不能忽視。品牌早於2015年推出首個新娘系列，以華麗夢幻感取勝，就連美國女星Kate Upton也選以Needle & Thread婚紗出嫁。

【婚紗推薦2022／結婚／輕婚紗】美國女星Kate Upton選以Needle & Thread婚紗出嫁。(kateupton@Instagram)

品牌婚紗設計與剪裁均走簡約格調，多以直身、A-Line剪裁為主，沒有公主風的蓬蓬裙擺、長拖尾設計，卻帶有極多細膩的細節位，如婚紗上半身的設計大多採用珠片、手工刺繡以及串珠造成花紋圖案，成為整條裙的亮點；裙身則利用輕柔飄逸的薄紗製成一層層蛋糕裙襬或Ruffle效果，帶來唯美感，散發浪漫氛圍。

另外，提供經典象牙色款式外，也設有淡粉紅、香檳色等柔和色調，甚至採用漸變色彩，帶前衛感之餘亦能保持品牌一貫的夢幻風格，散發陣陣朦朧仙氣。

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Reformation：小清新復古風



【結婚／輕婚紗】洛杉磯服飾品牌Reformation將簡約元素套入婚紗設計當中，僅數千元入手，CP值相當高。(reformation@Instagram)

洛杉磯服飾品牌Reformation創辦人以簡單純粹設計及可持續發展概念火速成為當紅品牌，大部份服裝由可再生材料或從古着衣物提取面料製作而成，以合身剪裁為主，主打素色以及印花元素，更是Kendall Jenner、Bella Hadid等時尚名人私下的愛牌之一。

Reformation將簡約元素套入婚紗設計當中，摒棄傳統「心形胸」及誇張裙擺設計，注重剪裁與細節，為素色設計加入荷葉邊、喱士等元素，低調增加復古與高貴感，感覺清新脫俗。Reformation婚紗價位亦僅數千元入手，相等於在外租借婚紗的價錢，CP值相當高，喜歡極簡與復古風格的準新娘絕不能錯過！

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Whistles：設計現代感又時尚，特別推出短婚紗及褲裝



【婚紗推薦2022／結婚／輕婚紗】英國服飾品牌Whistles於2017年推出首個婚紗系列，主打簡約輕盈風格。(thisiswhistles@Instagram)

英國服飾品牌Whistles主打簡約設計，並以高質量與性價比致勝，出名穿搭親民的英國王室劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）不時都會選以Whistles的出品。

Whistles於2017年推出首個婚紗系列，主打簡約輕盈風格，加入時下流行細節剪裁之外，呈現簡單俐落的線條美，也以喱士元素作婚紗設計重點，帶有一種小清新氣息；傳統裙款以外，Whistles特別推出短婚紗及褲裝款式，設計充滿現代感又時尚，適合一眾嬌小及不同性格的準新娘。

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