迪士尼授權百年品牌Sennet Frères推婚紗晚裝：瞬間成童話公主

【迪士尼／婚紗／晚裝】每個女生都有過公主夢，奈何現實並沒童話故事般夢幻；有指，女生結婚時會是人生最美、最幸福的瞬間，不如就藉Sennet Frères全新「迪士尼公主系列」婚紗及晚裝系列助完夢。當編輯看到系列作品時，第一眼亦被吸引住，追求夢幻的女生大可參考！



【迪士尼／婚紗／晚裝】有指，女生結婚時會是人生最美、最幸福的瞬間，不如就藉Sennet Frères全新「迪士尼公主系列」婚紗及晚裝系列助完公主夢。（品牌圖片）

迪士尼官方授權Sennet Frères「迪士尼公主」婚紗及晚裝系列

華特迪士尼公司官方授權香港品牌Sennet Frères以迪士尼公主及女王角色設計一系列的奢華訂製服。Sennet Frères擁有150年歷史，由張敬軒擔任品牌歷史顧問，並由星級設計師姚子裕Kev Yiu擔任首席創意及設計總監。

是次「迪士尼公主」婚紗及晚裝系列亦是由Kev Yiu操刀，Kev Yiu曾為岑麗香度身設計婚紗，又為Janice Man結婚時設計紅色晚裝及伴娘、姊妹團禮服，對美有一定的執著與追求。

【迪士尼／婚紗／晚裝】當編輯看到系列作品時，第一眼亦被吸引住，追求夢幻的女生大可參考！

以12個公主及2個女王為軸心 星級設計師親自釘鑲

「迪士尼公主」婚紗及晚裝系列以最具標誌性的迪士尼公主及女王人物為軸心，為12個公主及2個女王角色各設計1件婚紗及1件晚裝，共28件訂製服，大部分釘鑲工序均由Kev Yiu親自以一針一線完成，希望令每個女生都能化身成童話公主。

系列租用價錢為HK$32,800起（3日2夜），或可選擇度身訂造款式，價錢約為HK$52,800起，不過需時3個月，想要在婚禮擔任「公主」的女生，千萬要盡早選購。

▼▼▼【按圖看】精選Sennet Frères「迪士尼公主系列」其中6套晚裝▼▼▼

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【迪士尼／婚紗／晚裝】藝人陳詩欣亦於婚禮當晚選擇了Sennet Frères「迪士尼公主系列」《魔雪奇緣》Elsa晚裝。（01娛樂圖片；葉志明攝）

藝人陳詩欣率先穿上Elsa晚裝成幸福公主

早前結婚的藝人陳詩欣亦於婚禮當晚選擇了Sennet Frères「迪士尼公主系列」《魔雪奇緣》Elsa晚裝，以冰藍色軟紗綴以銀線珠片刺繡作為冰雪女王經典的斗篷輪廓，同時附有立體水晶冰柱及逾萬顆彩藍水晶，時尚又浪漫。

【迪士尼／婚紗／晚裝】《睡公主》Aurora晚裝一褶褶的裙擺設計更顯得奢華夢幻。

而《睡公主》為Kev Yiu小時候首套看的迪士尼電影，特意於設計《睡公主》Aurora晚裝時採用段染技巧詮釋Aurora在電影中的變色禮服，同時綴滿由手燒柯根紗及水晶堆疊而成的攀藤野玫瑰。當穿上晚裝時，閃爍亮眼，而且一褶褶的裙擺設計更顯得奢華夢幻，看到模特兒穿上的效果第一眼就被吸引住，甜美夢幻的設計又怎能不心動？

▼▼▼【按圖看】精選Sennet Frères「迪士尼公主系列」其中6套婚紗▼▼▼

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