台灣女星詹子晴（丫頭）早前宣布被男朋友王惟立（William）求婚成功並在Instagram分享婚照，近8萬元的設計婚紗，竟襯Charles & Keith（小CK）港幣六百多元的婚鞋？

台灣女星詹子晴（丫頭）早前宣布被男朋友王惟立（William）求婚成功並在Instagram分享婚照。(ava112411@Instagram)

婚照選址台北拍攝

丫頭與男朋友王惟立（William）相戀9年，4月份32歲生日之時，王惟立就弄好場地佈置、準備好蛋糕以及用上「家傳手銬」代替戒指求婚，而一向慳家的丫頭在Instagram表示知道對方花費了很多，覺得十分心疼。

詹子晴（丫頭）與男朋友王惟立（William）相戀9年，將踏入婚姻。(ava112411@Instagram)

因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的關係，原定在加拿大拍攝婚照的計劃被擱置，選擇留在台北一些對他們特別有意義的地方拍攝婚照，如饒河夜市、陽明山。由明星御用攝影師黃天仁掌鏡。

被「蛋糕」婚紗呼喚

婚紗則由台灣婚紗設計師林莉所設計，其中一套為高訂天使白紗Ariel亞列爾禮服，價值30萬台幣（約HK$77,409），丫頭分享指當時看到像蛋糕一樣層壘大蓬紗裙擺、不對稱的單肩剪裁以及手工縫製珍珠等細節位所吸引，即使那是她這輩子穿過最貴的衣服，仍被它成功呼喚。

婚鞋方面，丫頭卻沿用一貫節儉風格選擇了新加坡品牌Charles & Keith的婚鞋系列。品牌風格一向傾向簡約、充滿設計與時尚感，價位亦較親民；而婚鞋系列的價格也定價於HK$539至HK$699，款式同樣低調卻糅合碎鑽、扣環、緞面等元素。丫頭所選擇的婚鞋為華麗碎鑽高跟鞋款式只售HK$639，證明婚鞋並不一定要貴，只要選得恰當，也可以呈現襯托出華麗優雅感。

Charles & Keith的婚鞋系列款式＝＝＞

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以下更多推介婚鞋品牌，價錢合理且各具特色：

Iro Style

韓國婚鞋品牌Iro Style，提供鑽飾、花飾等鞋飾，自由搭配於不同婚鞋款中。(walentinesw@Instagram)

Iro Style為韓國婚鞋品牌，2009年創立後不久，便成功將婚鞋打入其他亞洲地區。品牌主打簡約風格，而且為手工製造，成為吸引的原因，就連不少韓國女星出席活動喜愛穿着品牌的鞋款。鞋履分為「Red Label」設計款和「Gold Label」高級訂製款，價格為HK$1,550至HK$4,180，而更特別的在於品牌還有鞋飾，可選購鑽飾、花飾等（售HK$250至HK$450），自由搭配於不同婚鞋款中，創出專屬的婚鞋。

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Bella Belle

美國婚鞋品牌Bella Belle設計了多款低跟的款式供不習慣穿高跟的女生選擇。(bellabelleshoes@Instagram)

美國婚鞋品牌Bella Belle也是以手工製造，款式傾向帶有喱士、花卉、刺繡以及綁帶的元素，走浪漫夢幻的風格。品牌婚鞋的價格為USD295至USD389（約HK$2,288至HK$3,017），除注重時尚且美觀的設計，品牌同樣重視於舒適度，在鞋身內採用加厚軟皮鞋墊，同時有別於其他婚鞋品牌，設計了多款低跟的款式供不習慣穿高跟的女生選擇，讓她們於婚禮當天都能舒適毫無顧忌演繹最美的新娘。

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Castañer

西班牙品牌Castañer亦設有婚鞋系列，款式較簡約，以素色為主。(castaner.com)

1776年創立的西班牙品牌Castañer，主打草織船跟鞋款，以手工製作、西班牙生產聞名，得到不少女生的追捧，就連英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）也是品牌的愛戴者，喜歡以綁帶款式搭配印花連身裙，打造夏日感。

品牌亦設有婚鞋系列，價格為€125至€165（約HK$1,056至HK$1,394）；草織船跟鞋款適合用予搭配小清新婚紗，亦提供緞面設計搭配粗、幼草織鞋跟的款式，用以搭配不同風格的婚紗造型，重點是Castañer的婚鞋款式較簡約，以素色為主，沒有額外加上水鑽等元素，即使是過了婚禮，仍然適合作日常搭配穿着。