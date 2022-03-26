Hermès喜馬拉雅手袋　除夢寐以求的Birkin、Kelly還有1款極少人識

Hermès 愛馬仕喜馬拉雅包因為極其稀有，再加上許多人將它視為身份地位的象徵，市場價值極高，是眾多愛馬仕迷的夢幻逸品。喜馬拉雅內縫鑽石凱莉包甚至在去年佳士得拍賣會以港幣400萬元成交，刷新目前手提袋拍賣世界紀錄，究竟喜馬拉雅為何如此珍貴呢？



首先喜馬拉雅的生產數量及其稀少，不僅需要成為愛馬仕的超級貴賓，還需要極佳的運氣才足以擁有它。再者，喜馬拉雅的皮質講求「自然」，所謂「喜馬拉雅」指的並非是喜馬拉雅山，而是它精緻的漸變色調和喜馬拉雅的雪峰顏色十分相似。想要將鱷魚皮呈現出它最原始顏色對工藝有著極高的要求，染色工序耗時且困難，因此喜馬拉雅鱷魚皮可說是最複雜和稀有的鱷魚皮之一了。

1. 喜馬拉雅 Birkin 手袋

Himalaya Birkin Bag（Source：佳士得 Christie's）

2. 喜馬拉雅 Kelly 手袋

Himalaya Kelly Bag（Source：佳士得 Christie's）

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3. 喜馬拉雅 Plume 手袋

Himalaya Plume Bag（Source：佳士得 Christie's）

同場加映：漸變蜥蜴皮Birkin 手袋

Hermès Ombre Birkin of Varanus Salvator Lizard Bag（Source：佳士得 Christie's）

這款漸變蜥蜴皮Birkin的稀有程度甚至超越經典喜馬拉雅，因為蜥蜴皮鱗片細小，且每個包包只採用一塊蜥蜴皮製作，相當考驗工匠的技術。這款包是由體型較大的Varanus Salvator Lizard製作，而目前愛馬仕推出過最大的蜥蜴皮包款為25公分的Birkin和Kelly。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：3款愛馬仕迷夢寐以求的“喜馬拉雅” 除了Birkin、Kelly還有它！】