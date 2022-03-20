「富貴粉紅控」KOL專儲粉紅色手袋　過百萬Chanel、Hermès手袋牆

【粉紅色手袋】不少女生都很喜歡粉紅色，美國就有一位「富貴粉紅控」KOL Saki，不單鍾情於粉紅色，更豪花過百萬收集各大名牌的粉紅色手袋，當中包括Chanel、Hermès等品牌都是她的收藏目標，家中更有一大幅粉紅色手袋牆，非常誇張。



粉紅色充滿少女感，是女生們喜愛的夢幻色，對Saki來說也不例外。Saki對粉紅色的喜愛可以說是到了狂熱的程度，從頭髮到服飾、鞋履、佩飾等都會用上粉紅色。因此，她亦十分熱衷於收藏各大名牌的粉紅色手袋，家中更有一大幅粉紅色手袋牆，展出她的戰利品。

【粉紅色手袋】Saki熱愛粉紅色。（IG@xsakisaki）

Saki不時都會於個人社交平台上大曬她的粉紅色手袋收藏，Chanel、Hermès、Dior、Prada、Saint Laurent、Givenchy等品牌都是她的收藏目標，估計最少豪花過百萬。當中，Saki亦如其他女生一樣鍾情Chanel，經典Classic Flap Bag她更收集了芭比粉、櫻花粉、淡粉紅等不同的粉紅色色調。此外，就連出名難買的Hermès Kelly亦是她的囊中物。

【粉紅色手袋】Saki的粉紅色Chanel珍藏。（IG@xsakisaki）

雖然Saki願意大花金錢入手粉紅色手袋，但平常她亦會瀏覽Vestiaire Collective、eBay等網上二手平台，若遇上狀態保持良好的心水手袋款式，即便是二手手袋Saki亦不介意購入。

【粉紅色手袋】家中有一大幅粉紅色手袋牆。（IG@xsakisaki）

剛剛度過30歲生日的Saki現時已經懷孕，預計寶寶將於今年3月出生，即將成為新手媽媽。相信之後Saki亦會將女兒打扮成粉紅色小公主，女兒長大後更可與媽媽共享她的手袋珍藏，女生們一定相當羨慕吧！

【粉紅色手袋】粉組色Hermès Kelly。（IG@xsakisaki）

看過Saki的粉紅色名牌手袋後，女生們想必也心動想入手一個粉紅色手袋。以下《01女生》就為大家精選了5款粉紅色名牌手袋，不少都百搭易襯，少女感十足，非常適合春夏穿搭。

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