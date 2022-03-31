孫藝珍玄彬結婚｜巨星雲集見證童話成真　承諾婚後化身寵妻暖男

【孫藝珍玄彬結婚／婚禮】孫藝珍和玄彬婚照曝光！由劇集《愛的迫降》結緣的孫藝珍和玄彬，於今日（31日）香港時間3點正於華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）舉行世紀婚禮。據韓媒報道孫藝珍和玄彬的婚禮雖以不公開形式進行，但孫藝珍和玄彬兩人在圈中廣交朋友，賓客名單是邀請不少巨星級的好友出席，例如：河智苑、孔孝真和丁海寅等人之外，還有張東健夫婦兩人將擔任婚禮祝詞，相信孫藝珍和玄彬皆時的結婚場面會星光熠熠。



【孫藝珍玄彬結婚】孫藝珍和玄彬婚照曝光！由劇集《愛的迫降》結緣的孫藝珍和玄彬，將於今日（31日）香港時間3點於華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）舉行世紀婚禮。（VAST ENT）

自孫藝珍和玄彬今年初宣布結婚的喜訊後，便震撼娛樂圈與粉絲們。今日（31日）孫藝珍和玄彬即將大婚，但低調的兩人早已對外宣布婚禮不對外開放，僅會邀請兩人的至親好友，也叮囑賓客們嚴格保密婚禮的細節。

【孫藝珍玄彬結婚】前韓國《JTBC》便釋出疑似是孫藝珍和玄彬婚禮的請柬，請柬以純白色爲基色，而請帖人名字則沒有沿用兩人本名孫彥眞（손언진）和金泰坪（김태평）出現。（JTBC新聞網)

早前韓國《JTBC》便釋出疑似是孫藝珍和玄彬婚禮的請柬，請柬以純白色爲基色，而請帖人名字則沒有沿用兩人本名孫彥眞（손언진）和金泰坪（김태평）出現，只印上兩人的藝名孫藝珍和玄彬。

【孫藝珍玄彬結婚／婚照】孫藝珍和玄彬婚照曝光！兩人於今日（31日）香港時間3點正於華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）舉行世紀婚禮。（VAST ENT）

據韓媒也釋出重量級的賓客邀請名單，包括朱鎮模、池珍熙、河智苑、孔孝真、丁海寅、嚴智苑、林允兒、孔曉振等，而兩人相識17年是共同朋友的張東健，便會擔任婚禮祝詞，為好友的孫藝珍和玄彬去祝賀。

▼▼▼【按圖看】孫藝珍和玄彬，將於韓國華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）舉行世紀婚禮，場地很夢幻？▼▼▼

玄彬對孫藝珍一見鍾情 曾單身多年坦言： 最想擁有一個平凡幸福的家

孫藝珍與玄彬雙雙出席《愛的迫降》的首映記者時，據報當時有記者問到他對孫藝珍的第一印象時，玄彬便形容孫藝珍有氣質、溫柔和嫻靜，玄彬更分享深入認識孫藝珍後，便覺得孫藝珍有多樣的魅力。

【孫藝珍玄彬結婚】宋慧喬與玄彬因拍攝劇集《他們生活的世界》時，因戲生情 (《他們生活的世界》劇照)

39歲的玄彬入行19年，亦只承認過與宋慧喬和姜素拉的戀情，當時兩人相戀消息傳出後，更被韓國傳媒冠上「最具關注度的完美情侶」，但最後有傳玄彬還年輕，愛為事業打併的他，最終因聚少離多而在2011年與宋慧喬和平分手。

自此5年後，玄彬亦只承認過與姜素拉的戀情，但最後戀情只維持1年便告終，玄彬事業發展不錯的玄彬曾在訪問提到年齡漸長，亦渴望擁有一個家。

我在30歲以前只想專注於事業，計劃30歲後才會結婚生子，但現在我已經37歲，我真的很想擁有一個平凡幸福的家庭。 玄彬

【孫藝珍玄彬結婚】玄彬在劇集中的暖男表現，相信與現實中的他沒有多大的分別。《愛的迫降》劇照

面對以往未能開花結果的愛情，玄彬並沒失去再愛的希望。玄彬曾在訪問中透露是相信命中注定的愛情，但以往的愛情卻未曾遇過。但後來玄彬遇上孫藝珍後，方知何謂一見鍾情的愛情，也打動到孫藝珍首次認愛，更公開以「感謝遇到如此好的人」來讚揚玄彬。

【孫藝珍玄彬結婚】玄彬曾在訪問中坦言自己喜歡伴侶是一個熱愛自己職業，有想法與有情商的人。《愛的迫降》劇照

玄彬：希望能成為妻子感耀眼的丈夫

玄彬曾在訪問中坦言自己喜歡伴侶是一個熱愛自己職業，有想法與有情商的人，似乎也與情人孫藝珍不謀而合。玄彬更表示自己在愛情中，比起自己，是更為看重伴侶的感受，希望自己會是個讓未來妻子耀眼的丈夫。他更透露因家庭背景影響的關係，成為丈夫的他更要有責任心，要能讓妻子信任。

如此暖男的玄彬正如他在《愛的迫降》說過：「感謝您如同禮物般降臨在我的人生。」玄彬與孫藝珍兩人或許在愛情路上嘗過不少苦頭，但如今兩人卻在對的時間遇上對的人，亦如《愛的迫降》的利正赫與尹世理般，獲得最終幸福。

【按圖看】玄彬與孫藝珍在《愛的迫降》甜蜜的劇照與合照，合襯度滿分的他們，終在現實中成為愛侶▼▼▼