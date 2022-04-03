盤點CHANEL手袋5種常見皮革　究竟哪種皮革最防刮、耐用兼保值？

CHANEL 包包每季都出新款，保值程度也很高，不僅顏色和包型種類很多，使用的材質種類也是相當豐富，每次在選包時都相當苦惱到底要怎麼選？



今天就來介紹五種最常見的皮革以及選擇時所需要注意的事項，還有中古款選哪些皮革最保值吧！

1. Chanel Lambskin leather 小羊皮

1. Chanel Lambskin leather 小羊皮（CHANEL官網）

提到 CHANEL 最多人會想到的就是小羊皮，華麗的外表，柔軟的觸感，是許多女人的心頭愛，也是 CHANEL 最受歡迎的皮革之一。 CHANEL 的小羊皮包之所以這麼珍貴了因為他只選用羊羔腹的部分，摸起來特別柔軟順滑。

注意事項：①小羊皮包相較小牛皮來的嬌貴，因此特別容易刮傷和弄髒。②因為羊皮比較柔軟放久了菱格就不會那麼飽和，建議四角稱飽滿存放。③淺色的小羊皮日曬或燈光照久了容易變黃或褪色

保值程度：6顆星

2. Chanel Caviar leather 魚子醬皮/荔枝皮

2. Chanel Caviar leather 魚子醬皮/荔枝皮（CHANEL官網）

除了小羊皮之外，荔枝皮也是 CHANEL 較為常見的皮革，以小牛皮製成，相對來說也比較防刮，雖然說還是會刮傷，只是刮上後比較不容易看出來。買中古款的時候荔枝皮也是一個不錯的選擇，因為不太會受時間影響，如果保持的好，其實跟專櫃的新品區別不大。

注意事項：①清洗對荔枝皮傷害較小，皮質變化不大。②淺色荔枝皮容易變色，使用時建議不要放在深色布料上。

中古保值程度：5顆星

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3. Chanel Aged Calfskin leather 復古小牛皮 （未經拋光處理牛皮）

3. Chanel Aged Calfskin leather 復古小牛皮 （未經拋光處理牛皮）（CHANEL官網）

未經拋光處理的皮宛如經過時光的洗禮，留下了時光的痕跡，這款皮通常用在2.55經典款上復古小牛皮的耐用性和韌性方面堪比魚子醬。

注意事項：易清潔和保存且不容易留下刮痕，

中古保值程度：4顆星

4. Chanel Metallic Calfskin 金屬漆牛皮

4. Chanel Metallic Calfskin 金屬漆牛皮（CHANEL官網）

在Le Boy 款式常常看到散發金屬亮面設計，也就是在牛皮基礎上加了一層金屬漆，讓設計更有現代感，厚實且耐用性不錯。

注意事項：容易磨掉表層金屬漆露出底色

中古保值度：4顆星

5. Chanel Patent leather 鏡面漆皮

5. Chanel Patent leather 鏡面漆皮（CHANEL官網）

因為是漆皮的比較怕熱，在溫度高或著潮濕的環境下容易摸起來黏黏的，同時指印和污痕也比較容易看出來。

注意事項：①彩色漆皮容易過色，可以選擇深色來弱化以上缺點 ②漆皮染色痕跡無法清除，建議整包護理

中古保值度：3顆星

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文： CHANEL 小香包常見皮革大盤點 究竟哪種皮革最保值？】