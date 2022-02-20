CHANEL手袋2022｜小廢包熱門推介11款清單　最低$13XXX到手！

CHANEL手袋2022｜近年「小廢包」越來越受歡迎，幾乎每一個奢侈品牌都推出不同款式的小廢包。明明都放不下東西，為何如此吸引各大女士，到底小廢包有何魅力之處？最近幾季Chanel都推出不同大小尺寸、不同顏色的小廢包，完全讓各大女士瘋狂。所謂：「一包難求」，以下為大家介紹11款Chanel的小廢包，想入手的女生絕對不能錯過～



CHANEL手袋2022小廢包｜CHANEL 奶黃小金球腰包



奶黃小金球腰包是上一季CHANEL春夏系列所推出的，手袋新增小金球，成為手袋一大亮點。奶黃色相當適合春夏季節，可隨意配搭各種顏色的連身裙。小個子女生都不用擔心，小金球可調節鏈帶長度，各式各樣的背法。

CHANEL手袋2022小廢包｜奶黃小金球腰包 HKD 16,400。（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2022小廢包｜CHANEL 19系列圓形袋



這款手袋是以皮質跟金屬結合而成的肩帶，使整個手袋顯得非常貴氣，金屬感十足。不過容量方面基本上手機放不下，普通外出所需品就沒問題。小圓包四季都容易配搭，而且採用牛皮質料耐用度十分高。

CHANEL手袋2022小廢包｜19系列圓形包袋 HKD 16,600（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2022小廢包｜CHANEL 19口蓋零錢包

假如日常都不愛攜帶太多東西外出的女生，相信這款手袋相當適合你們。CHANEL 19 口蓋零錢包顧名思義是一款銀包，此外手袋放下一些信用卡、現金、身分證。另外手袋的肩帶設計非常特別，相比其他類似的手袋的肩背更粗，造型感十足。

CHANEL手袋2022小廢包｜19系列口蓋零錢包 HKD 18,700（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2022小廢包｜CHANEL 鏈條梳妝袋



迷你梳妝袋採用顆粒壓花小牛皮打造而成，橢圓柱體結構，玲瓏小巧可放下日常用品，袋蓋內嵌有一塊鏡子，精緻女生必定要入手。

CHANEL手袋2022小廢包｜鏈條化妝盒 HKD 19,200（CHANEL 官網）

CHANEL手袋2022小廢包｜袋蓋內嵌有一塊鏡子（CHANEL 官網）

▼▼▼【按圖看】CHANEL手袋2022小廢包｜五款中古包推介5.LV monogram中古麻雀包▼▼▼

+ 1

CHANEL手袋2022小廢包｜CHANEL 珍珠鏈條包



這款一共有3個尺寸，大珍珠所做成的肩帶，珍珠手袋絕對稱得上優雅的象徵，優雅知性中帶幾分可愛。上身十分易搭配，任何場合都可使用。