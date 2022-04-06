消費券2022｜名牌網購額外8折　$3XXX入手Chloé兩用袋　必買Dyson

消費券2022網購｜消費券2022第一期於4月7日派發，到期日將是本年10月31日，突如其來的金額，女生正可以滿足購物慾，但外國網購平台買名牌又便宜些，該如何選擇？不用擔心，網購平台ZALORA便可入手不同品牌，使用拍住賞Tap & Go或Alipay消費券，低至額外8折優惠。



消費券2022｜可在網購平台ZALORA使用拍住賞Tap & Go或Alipay消費。（ZALORA）

消費券2022｜網購低至額外8折 精選15件必買品牌

除了在實體商店外，只要在本地網購平台消費，同樣可以使用消費券2022，女生不用兩難了，香港網購平台ZALORA宣布推出消費券優惠。

由4月7日起，消費者在ZALORA 上使用拍住賞 Tap & Go 或 Alipay的消費劵購物，便可額外折扣優惠：

ZALORA消費券折扣1：消費滿HK$400，結帳時使用優惠碼【HKCSV】，可額外85折優惠（部分不設折扣品牌）



ZALORA消費券折扣2：消費滿HK$450，結帳時使用優惠碼【HKCSVZAL】，可額外8折優惠（ZALORA出售品牌）



▼▼▼在網購平台ZALORA使用拍住賞Tap & Go或Alipay消費可享低至額外8折，精選15件必買品牌▼▼▼

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而且不同範疇品牌都在折扣名單中，包括：

奢華時裝品牌：Balenciaga、Burberry、Coach、Ferragamo、GUCCI、Tory Burch、SAINT LAURENT、VERSACE 等;

運動品牌：adidas、Asics、ellesse、FILA、Lorna Jane、New Balance、Puma、Reebok、Under Armour 等;

化妝及護膚品牌：bareMinerals、Benefit、Elizabeth Arden、Estée Lauder、Innisfree、The Ordinary、SKII、Sigma Beauty 等;

香水品牌：Chanel、Jo Malone、MIU MIU、ysl、Byredo、Diptyque 等;

美髮電器品牌：ghd 和 Dyson 等

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）