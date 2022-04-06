消費券2022｜名牌網購額外8折 $3XXX入手Chloé兩用袋 必買Dyson
撰文：林珈希
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消費券2022網購｜消費券2022第一期於4月7日派發，到期日將是本年10月31日，突如其來的金額，女生正可以滿足購物慾，但外國網購平台買名牌又便宜些，該如何選擇？不用擔心，網購平台ZALORA便可入手不同品牌，使用拍住賞Tap & Go或Alipay消費券，低至額外8折優惠。
消費券2022｜網購低至額外8折 精選15件必買品牌
除了在實體商店外，只要在本地網購平台消費，同樣可以使用消費券2022，女生不用兩難了，香港網購平台ZALORA宣布推出消費券優惠。
由4月7日起，消費者在ZALORA 上使用拍住賞 Tap & Go 或 Alipay的消費劵購物，便可額外折扣優惠：
ZALORA消費券折扣1：消費滿HK$400，結帳時使用優惠碼【HKCSV】，可額外85折優惠（部分不設折扣品牌）
ZALORA消費券折扣2：消費滿HK$450，結帳時使用優惠碼【HKCSVZAL】，可額外8折優惠（ZALORA出售品牌）
▼▼▼在網購平台ZALORA使用拍住賞Tap & Go或Alipay消費可享低至額外8折，精選15件必買品牌▼▼▼
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而且不同範疇品牌都在折扣名單中，包括：
奢華時裝品牌：Balenciaga、Burberry、Coach、Ferragamo、GUCCI、Tory Burch、SAINT LAURENT、VERSACE 等;
運動品牌：adidas、Asics、ellesse、FILA、Lorna Jane、New Balance、Puma、Reebok、Under Armour 等;
化妝及護膚品牌：bareMinerals、Benefit、Elizabeth Arden、Estée Lauder、Innisfree、The Ordinary、SKII、Sigma Beauty 等;
香水品牌：Chanel、Jo Malone、MIU MIU、ysl、Byredo、Diptyque 等;
美髮電器品牌：ghd 和 Dyson 等