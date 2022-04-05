消費券2022｜10款居家美容好物推介！一文看脫毛機/洗面機/面膜機

消費券2022｜疫情下美容院、健身室都暫停營業，為了更好的保養及清潔臉部肌膚，很多愛美的女生都會選擇入手美容家電。4月7日第二輪消費券派發之際，加上母親節就快到了，當然要入手一些高人氣的美容產品慰勞一下自己或者親人！今天《01女生》就為大家精選10款面部美容儀、洗面機以及脫毛機，網上購買甚至還有折扣減價優惠，想入手的女生記得把握減價機會。



消費券2022｜雅萌 Yaman RF Beaute 射頻旋風瘦身滾輪 原價HK$2,980；減價後HK$2,270

美容滾輪設有專為身體輪廓線條設計的360°多角度結構滾輪，完全貼合身體各個部位輪廓，透過深度的揉捏動作，促進血液及淋巴循環。全新RF射頻旋風按摩滾輪結合RF射頻及EMS電子肌肉鍛煉技術，RF射頻可以預熱皮膚，速進新陳代謝，透過揉捏按摩軟化脂肪。而EMS則可收緊同鍛煉脂肪下嘅肌肉，提升瘦身效果之外，還有助改善淋巴循。滾輪具備IPX7防水設計，可以一邊浸浴一邊按摩！

消費券2022｜Foreo UFO 2 智臻面膜儀 HK$2,180

擁有全光譜LED光波(一共8種顏色)，T-Sonic 脈動技術先進的高能導入技術以及APP指導護理和熱能和凍凝技術，UFO2可以幫助大家敷面膜的時候更加容易吸收，令女士們的肌膚持續年輕美麗。

消費券2022｜斐珞爾 Foreo UFO 2 智臻面膜儀｜$2,180

消費券2022｜飛利浦 Philips 多合一美容洗面機 (竹碳潔膚系列）原價HK$1,998；減價後HK$1,182

Philips BSC431 這個型號是 VisaPure 系列中最優質的型號，專為受污染侵害和壓力影響的肌膚而設。女性肌膚受污染侵害和壓力影響，看起來會容易顯得疲倦、暗啞、失去彈性和加速衰老。

Philips BSC431 是3合1美容療程，有效清除都市污染和壓力對肌膚的傷害，清除污染物，讓肌膚重拾光彩。內附3個刷頭：竹碳刷頭可清除殘餘化妝品和污染物，清潔效果比用雙手高出達 11 倍；活力按摩滾輪頭可加快血液循環，達到滋養皮膚的效果；冰肌頭緊緻肌膚。

消費券2022｜飛利浦 Philips 多合一美容洗面機 ｜原價$1,998；減價後$1,182

消費券2022｜飛利浦 - SC1994/80 IPL 彩光脫毛器 原價HK$4,998；減價後HK$4,018

這一款彩光脫毛器採用 SenseIQ 智能感應調控科技，自動識別膚色並建議最佳的彩光強度，可連接 Lumea IPL彩光脫毛器應用程式，提供個人化的療程指導，4款智能弧形專用配件，適用於身體、面部、腋下和比堅尼部位，用家亦可因應個人脫毛需要，自由選擇較強或較弱的彩光強度。

消費券2022｜飛利浦 Philips BRI958 IPL 彩光脫毛器｜原價HK$4,998;減價後HK$4,018

▼▼▼【按圖看】消費券2022｜其他豐澤網店精選減價面部美容儀及洗面機▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）