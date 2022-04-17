Rolex｜TUDOR 5大平價替代勞力士款 Black Bay GMT似百事圈只3萬?

【Tudor】Rolex勞力士早前在《Watches and Wonders 2022》錶展釋出全新的Rolex 2022年新錶款，作為同一集團的兄弟品牌TUDOR（帝舵）亦緊隨其後，釋出全新的Black Bay Pro、Black Bay Chrono S&G等，當中Black Bay GMT S&G的黑色及棕色復古沙士圈與Rolex熱門款GMT-Master II對比之下，別有一番感覺。



Rolex替代錶款：TUDOR 全新Black Bay GMT S&G

【Tudor】Rolex勞力士早前在《Watches and Wonders 2022》錶展釋出全新的Rolex 2022年新錶款，作為同一集團的兄弟品牌TUDOR（帝舵）亦緊隨其後，釋出全新錶款。(venuskychow@ig)

自Rolex在2022年1月全面調整了旗下產品的定價後，作為同集團的TUDOR帝舵亦配合兄弟品牌Rolex的腳步，一同上調價格。不過對於名錶市場，Rolex官方定價上調的參考價值不大，皆因Rolex在二手市場的炒價已是官方價的好幾倍。

但是相信不論男女也曾想過買入名錶去保值，即使男裝款的Rolex，放眼街上亦有不少的女生會配戴，型格之餘又是身分的象徵，而新款的Rolex難以官方定價入手，炒價入手也的確令人難以負擔，作為名錶入門平價替代款TUDOR（帝舵）可說是不錯的選擇。

【Tudor】早前，TUDOR（帝舵）亦在2022年了推出全部的錶款，包括全新的Black Bay Pro、Black Bay Chrono S&G及Black Bay GMT S&G等。(TUDOR)

早前，TUDOR（帝舵）在2022年推出全新錶款，包括全新的Black Bay Pro、Black Bay Chrono S&G及Black Bay GMT S&G等。當中TUDOR Black Bay GMT S&G亦如Rolex新錶款一樣，主打GMT功能，為黃金雙向旋轉外圈，搭配黑色及棕色陽極氧化鋁字圈，比起Rolex陶瓷圈更多了種復古味道。

TUDOR 5大平價替代Rolex 錶款：最平HK$32,200買到百事圈替代款？

【Tudor】英國著名二手錶交易市場《Watchfinder & Co.》為市面上售出的TUDOR Black Bay系列進行了檢視，最後得出以下5大最值得入手的錶款。(LADYGAGA@IG)

作為TUDOR熱門系列的Black Bay，從2019年在《Baselworld》錶展首度發表後，市場反應熱烈超過預期，更成為錶迷鍾情的錶款系列之一。早前的Black Bay生產多用通用機芯，直到2015年TUDOR開始自製機芯後，便慢慢將自家機芯帶到Black Bay系列中。

稍早前，英國著名二手錶交易市場《Watchfinder & Co.》為市面上售出的TUDOR Black Bay系列進行了檢視，最後得出以下5大最值得入手的錶款，而外形更猶如貴錶Rolex的替代款？

一、TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay Fifty-Eight M79030N｜參考價：HK$29,300

TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay Fifty-Eight M79030N｜參考價：HK$29,300 (TUDOR)

二手錶交易市場《Watchfinder & Co.》表示，認為TUDOR這款錶的大小適中，有良好品質，加上有歷史淵源和走時精準度很可靠，而手錶小於40mm讓人覺得上手剛剛好。

二、TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay GMT M79830RB-0001｜參考價：HK$32,200

TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay GMT M79830RB-0001｜參考價：HK$32,200。 (TUDOR)

Rolex百事圈推出時期，同年TUDOR亦首度推出Black Bay的複雜功能款式，而款式正是藍與紅雙色錶圈的兩地時間款，所以這顯然是Rolex百事圈的替代款。

三、TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay GMT M79830RB-0001ZV3｜參考價：HK$31,800

TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay GMT M79830RB-0001ZV3｜參考價：HK$31,800。(TUDOR)

TUDOR這錶款具備令人驚喜的掀蓋式錶圈鎖定裝置，加上錶冠又是斜置於4點鐘的位置，帶有強烈的復古味卻同步還原度現代手錶品質。

四、TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay P01 M70150-0001｜參考價：HK$34,200

TUDOR（帝舵）替代Rolex款：）Black Bay P01 M70150-0001｜參考價：HK$34,200。(TUDOR)

這個TUDOR Black Bay P01是品牌針對過往銀錶殼的缺點進行改造和設計，而銀的成分經過調整後，手錶不會戴久後便愈變愈黑，仍是可保持相同的銀白色澤，加上錶底蓋換上了透背效果，就是這系列錶款少見的特色。

五、TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay Fifty-Eight 925 M79010SG-0002｜參考價：HK$41,100

TUDOR（帝舵）替代Rolex款：Black Bay Fifty-Eight 925 M79010SG-0002｜參考價：HK$41,100。(TUDOR)

這款TUDOR Black Bay Fifty-Eight換上深受錶迷大愛的熊貓面，也是延續同一公司品牌Rolex旗下的地通拿熊貓款。

（＊以上價格僅供參考，最準確價格以官方網頁標價作準）