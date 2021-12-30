Rolex｜全球10大最受歡迎手錶品牌：勞力士居榜首　Cartier排第9?

【Rolex｜勞力士】Rolex勞力士近年的炒價屢創新高，如熱門的Daytona（地通拿）、Submariner（水鬼）、GMT-Master（百事圈）其在二手市場的錶價，升逾數萬元，難怪比起入手名牌手袋去保值，投資Rolex手錶顯得更為有回報。回顧Rolex勞力士在「有升無跌」的2021年，究竟在手錶迷的心目中的「10大全球最受歡迎手錶品牌」，其首位會不會由Rolex所奪得？



【Rolex｜勞力士】戴祖儀手上所配戴的是Rolex勞力士的「Day-Date」手錶，而此錶在1995年出生產，有傳現時這款Rolex「Day-Date」的炒價天接近40萬。(joeythyee@IG)

10大全球最受歡迎手錶品牌=最有升值潛力？Omega勝Breitling獲第3位

Rolex勞力士向來是身份象徵，更是投資工具，不少名錶迷入手第一隻的保值錶也大多數是Rolex。根據手腕錶買賣平台Watchfinder & Co於年終發布的2021年「全球票選10大最想要名錶」排行榜中，屬Rolex出產的手錶共有6款上榜，囊括榜單頭2甲的位置，就是近來炒價翻倍的Daytona（地通拿）和Submariner（水鬼），至於第3位則由「錶王」Patek Philippe（百達翡麗）出產的Nautilus款奪得。

▼▼▼【按圖看】英票選10大最渴望擁有名錶，勞力士Daytona最值收藏？▼▼▼

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【Rolex｜勞力士】岑麗香身上所配戴的Rolex Submariner Date，今年在二手市場的炒價已約HK$2萬3千。（heungheungeliza@instagram）

面對有一班支持者的Rolex，同樣由Watchfinder & Co近期公開的2021年「10大全球最受歡迎手錶品牌」，排名中，被譽出產的手錶精緻講究、功能性充滿看頭的LANGE & SÖHNE（朗格）排第5位；Omega則獲得第3位，至於錶迷最愛的品牌，會不會是Rolex勞力士呢？

▼▼▼【按圖看】2021年「10大全球最受歡迎手錶品牌」排名，哪品牌最具升值潛力？朗格獲第5位；卡地亞（Cartier）排行第9位▼▼▼

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