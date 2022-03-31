Rolex 2022年6大新錶款率先看！ GMT Master綠黑圈不用9萬買到？

【Rolex／勞力士2022】《Watches and Wonders 2022》早前正式展開，期間各個名錶品牌都紛紛推出新款設計，相信錶迷最翹首以待必然是Rolex的新款。今年Rolex一口氣推出6大勞力士新品，其中首次出現的GMT Master II（綠黑圈），採用綠黑雙色的陶瓷錶圈很有新意，也是錶迷最為期待的新Rolex？



【Rolex／勞力士2022】今年Rolex一口氣推出6大勞力士新品，那款是錶迷最為期待的新Rolex？（vvyeo@IG)

Rolex公開2022年推出的新錶款，亦如坊間所預測Rolex將會推出配備GMT功能的錶款，皆因Rolex釋出的預告片以天空為題之餘，更附設「TO MOVE」的字眼，無疑是暗示腕錶擁有GMT功能。早前《Watches and Wonders 2022》正式展開之際，亦應驗坊間的預測沒錯。

是次Rolex共推出6大勞力士新品，當中一款是Rolex首次出現及採用綠黑雙色的陶瓷錶圈GMT Master II，配上錶迷較鐘情的三格拱形鏈帶（Oyster），更刻意用上「左手版」腕錶的設定特徵，皆因用左手特徵的設計錶款已經多年沒推出，印象中對一個錶款己是上世紀五十年代的GMT-Master Ref.6542，相信久違的「左手版」特徵，定必令錶迷感到份外新鮮，也有機會令GMT Master II（綠黑圈）成為搶手的炒價款？

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另外，除有男士鍾情的GMT Master II錶款外，相信這新款的Oyster Perpetual Datejust 31，以24隻驚豔花朵圖案飾於錶面，而每朵花卉中央均鑲嵌一顆鑽石，知性優雅得來又有活力，加上此款Rolex Datejust擁有Rolex全球首設的日曆窗的自動上鏈和天文台認證的防水腕錶，相信男生買來送給女生也別具一番心思。

▼▼▼【按圖看】Rolex 在2022年總共推出6大新錶款，除GMT Master II（綠黑圈）和女生必要擁有的Oyster Perpetual Datejust 31以外，還有這4大新Rolex錶款值得留意？▼▼▼