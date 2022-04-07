消費券2022｜Dyson Airwrap全新配備更吸引　哪款美容儀CP值高？

消費券2022｜消費券2022第1期於4月7日派發，到期日將是10月31日，小資女終於可以入手一些平日不捨得買的奢侈品，如美妝生活電器，《01女生》為大家精選了2022年值得入手$5,000以下美妝生活電器。



Dyson Airwrap™ Complete多功能造型器 HK$ 4,480（Dyson）

消費券2022美妝生活電器：Dyson Airwrap™ Complete多功能造型器 HK$ 4,480



Dyson Airwrap造型器於2018年首次登場，吹頭同時造型，改變以往要頭髮要完乾爽下才能做造型的模式，節省了不少時間，而且比起其他高溫捲髮器更不傷髮質，提供多種造型配件，女生都非常喜愛。

Dyson宣布推出升級版的 Dyson Airwrap，造型髮捲可以切換氣流方向，隨心營造外捲或内彎等波浪曲髮造型，不用再更換配件；順髮梳也增強了康達效應，直髮效果更整齊、更順直；抗毛躁風嘴則集兩大配件功能於一身，用家只需輕按開關，Dyson Airwrap造型器即變成風力強勁的風筒，一物多用。

消費券2022｜GHD Unplugged HK$2,795（ghdhairhk@instagram）

消費券2022美妝生活電器：GHD Unplugged HK$2,795



GHD Unplugged讓秀髮的亮澤與光滑度提升65%，是首款無線造型夾，體積輕巧，非常適合繁忙都市人，無論在家中還是在通勤、旅途都可用到；預熱時間只需45秒，2小時快速充電後便可提供20分鐘的造型時間；附送的隔熱收納袋，方便放置手袋內。

FOREO LUNA™ 3潔面儀 HK$ 1,530（FOREO）

消費券2022美妝生活電器：FOREO LUNA™ 3潔面儀 HK$ 1,530



LUNA™ 3提供受SPA級的潔淨效果；醫學級矽膠物料比尼龍刷毛衛生35倍，一次充電可使用650次。每分鐘8000次的T-Sonic™脈動可深入清潔毛孔，幫你清洗污垢、油脂、化妝品殘留及死皮。內置的四種按摩模式更可針對性緊緻肌膚，幫助護膚品吸收，滿足不同的肌膚需求。

消費券2022｜YA-MAN RF 射頻水鑽美顏儀 HK$4,480（YA-MAN）

消費券2022美妝生活電器：YA-MAN RF 射頻水鑽美顏儀 HK$4,480



YA-MAN 美顏儀向來著名，最新的RF射頻水鑽美顏儀（M18- HK）加入雙模式，可配合生活節奏自定療程：「日常模式」與「週間模式」，前者3分鐘快速補水，改善熬夜粗糙肌膚，後者進行13分鐘4個步驟的專業美容級護理，每週使用2-3 次，以獲得徹底和高效的護膚體驗，全方位解決肌膚問題。

消費券2022｜NU SKIN ageLOC® LumiSpa美容儀器套裝 HK$2,093（NU SKIN）

消費券2022美妝生活電器：NU SKIN ageLOC® LumiSpa美容儀器套裝 HK$2,093



NU SKIN美容儀器擁有微脈動反旋科技 （Micropulse Oscillation Technology）設計，獨特旋轉頻率，可以令護膚導頭精準地清潔油脂和毛孔中囤積的有害物質，更能令肌膚達到煥膚及淨化的效果，並有助維持健康的肌膚蛋白質，第一 次使用已即時令肌膚更柔軟、更幼滑。

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