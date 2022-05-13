Hermès手鍊、Dior手袋、Versace高跟鞋　7款春夏最矚目精品推介

「我的人生，我做主；我的時尚風格，我自己搭！」又到了每月一次當季最新精品推薦入手清單網文時刻啦！



這次有女孩們都很愛的經典「Lady Dior」包彩色版、以Hermès「凱莉包」開扣為設計靈感的純銀手鍊、將經典豆豆放在包包底部的Tod's手袋，還有覺得本季最可愛的童年小玩意兒－Chanel 出的鋁製搖搖…2022春夏最值推薦入手精品Top7！

2022春夏7款最矚目精品一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Dior

「Lady Dior」亮綠色藤格紋圖案羊皮提包

「Lady Dior」經典，但百變；在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的帶領之下，每季除了持續推出新款、新色，也定時與藝術結合，賦與更多當代精神。2022年春夏，「Lady Dior」彷彿被烙印上60年代的普普風格，用各種鮮豔的繽紛色，優雅之餘，更多了一股活力“漾”感！

2. Hermès

「Chandra」系列玫瑰金珍珠鑲鑽戒指；「Kelly Gourmette」系列純銀手鍊

人生第一件Hermès不一定非得是動輒數十萬元的包，這條採純銀製作的「凱莉包」開扣設計手鍊，或者玫瑰金珍珠鑽戒，不僅不太會撞包，也展現你的低調好品味！

3. Chanel

銀色鋁質搖搖

高檔如Chanel 的精品也偶爾童心未眠，以鋁材質打造的這款銀色搖搖，很時髦之外，也帶你我重溫過去美好的小時樂趣。

4. Versace

白色皮革飾金屬粗鏈條高跟鞋

能將「性感」一詞最完美詮釋的品牌，非Versace 莫屬！看看這雙白色高跟鞋就知，簡單的鞋面上飾以個性的金屬鍊條，穿著它走在路上，行人回頭率絕對百分百！

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5. Tod's

黃色皮革橢圓形豆豆手提包

熟悉Tod's的人都知道，「豆豆鞋」被視為品牌必入手的經典，但到了現任創意總監Walter Chiapponi手中，就是能讓經典玩出新把戲！將招牌的設計放到宛如橄欖球的橢圓包包當底，成功榮登本季“IT Bag”的寶座。

6. Longines

「Master」白色珍珠母貝面盤精鋼鍊帶月相錶

雖然越來越多人不太買錶，而是直接看iPhone 得知 「現在幾點鐘」，但內行人還是鍾愛配戴經典錶款，就如這款浪琴「Master」（巨擘）系列，結合品牌卓越工藝與跨時代的優雅設計，難怪可以一路紅到今天。

7. Michael Michael Kors

「Hamilton」粉紅色皮革肩揹水桶包

延續暢銷「Hami l ton」系列，這款水桶包形狀的嶄新款式，俏皮造型讓人愛不釋手，大容量的設計使用上方便，要輕鬆休閒還是要時髦正裝，都100%的match。

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