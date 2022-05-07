母親節｜15款精品手袋推介　LV、Chanel、Dior熱門款價格尺寸一覽

一年一度的母親節又要到啦，還沒想好要送媽媽什麼的趕快看過來！



擁有一個實用又好看的精品包是許多女性的願望，不妨趁母親節為辛苦的媽媽挑一款既實用又百搭的精品包，以下精選15款LV、Chanel、Dior的經典款熱門包包，讓你送禮絕不出錯。

一覽15款LV、Chanel、Dior經典熱門手袋，還未買母親節禮物的孝子賢孫們快看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Louis Vuitton

1. DAUPHINE MM

LV的Dauphine包可說是這兩年炙手可熱的包款，經典的Monogram老花搭配簡潔的包型，還配有皮肩帶可調節長度，背法也可隨著穿搭風格和場合變換，且內部容量充足，附有隔層和拉鍊內袋，相當實用。

2. TWIST MM

這款2015年推出的Twist已成為LV的新經典包款，特殊的Epi水波紋皮革既防水又耐磨，且標誌性的LV旋轉扣配上流線型的外觀顯得更加摩登時尚，黑金的搭配十分百搭且有質感，不管是通勤或休閒都能駕馭。

3. CAPUCINES BB

Capucines包算是LV包裡價位偏高的一個高端系列，是款相當有氣質的手提包。材質上主要採用的是Taurillon牛皮，包裡的雙內袋設計增添了整體的實用性，即便是最小的尺寸放入所有日用品也是綽綽有餘。

4. CAPUCINES MM

5. NÉONOÉ 水桶包

這款經典的水桶包容量十分充足且自重輕，放入雨傘、帽子、行動電源點日用品絕不是問題，內部間隔配有拉鏈貼袋可以放置貴重物品，設計貼心實用。

Chanel

1. 黑色經典口蓋包

說到香奈兒，最熱門的CF絕對不錯過啦！黑色不僅百搭，保值度也是最高的，是送禮絕不會出錯的一款包。

2. 金色經典口蓋包

如果已經有黑色CF的話不妨可以考慮這款香檳金CF，顏色十分溫柔有氣質。

3. 黑色2.55口蓋包

除了CF之外，黑色2.55也是非常保值的一款包，外型也與CF相似，差別在於他們的轉扣和2.55材質使用的是復古小牛皮。

4. 黑色CHANEL'S GABRIELLE流浪包

這款流浪包是老佛爺親自操刀設計向Coco Chanel女士致敬的作品，最引人注目的莫過於他的肩帶，金色和銀色雙重皮穿鏈，且長度可以調節，比起香奈兒其他較具氣質的包款，流浪包顯得更加年輕且隨性，容量也是足以滿足日常需求。

5. 紅色迷你Coco handle

迷你尺寸紅色的Coco handle非常適合用來作為穿搭的亮點，且紅色也是許多媽媽鍾愛的一種顏色，用來送禮也是不錯的選擇。

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Dior

1. 米色小號 LADY DIOR

Lady Dior是Dior最具代表性的包包，有著時尚高級和精緻典雅的氣質，米色的黛妃包很適合送給喜歡優雅氣質風格的媽媽。

2. 中碼黑色鑽石騰格LADY DIOR

這個2022新款黑色鑽石騰格戴妃比起米色來的更加帥氣，且全牛皮鑽石紋路會比小羊皮來的耐磨，在陽光下更是如同鑽石一樣具有不同面的折射感。

3. 暖灰褐色30 MONTAIGNE

Dior蒙田包的包型是這兩年流行的復古風，別緻優雅的風格帶著隨性慵懶的感覺，不管斜挎或單肩都非常好看，容量空間也能滿足日常使用。

4. 藍色老花SADDLE 馬鞍包

這款馬鞍包的形狀獨特且自種很輕，配上經典的Oblique老花百看不膩，無論是哪種穿搭風格都hold得著。

5. 小碼藍色刺繡DIOR BOOK TOTE

這個新尺寸小號Dior Book Tote算是該系列最實用且日常的尺寸，可容納 1 部 iPad Air 4 或 1 部 iPad Pro 11，方正的造型加上立體手工的刺繡是一款辨識度超高的包包。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022母親節推薦15款精品包 LV、Chanel、Dior熱門包款價格尺寸一覽】