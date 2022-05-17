Furla手袋2022｜15款早秋手袋推介　王丹妮活力演繹螢光迷你袋款

Furla手袋2022｜Furla近年深受不少小資女喜愛的手袋品牌，最近推出了早秋系列手袋款式，款式由超迷你小廢包到大號上班手袋都應有盡有，全新款式設計亦帶給我們不少驚喜！今季款式採用了拼貼、交錯圖騰等玩味元素，讓女生們揹起來充滿活力！一起看看Furla 15大精選早秋系列手袋款式！



Furla手袋2022｜Furla Linea Futura 迷你手挽袋 HKD3,890

Furla Linea Futura 手袋系列在彩虹色調上注入吸睛奪目的螢光色彩，袋身線條率直俐落，簡約而且活力感十足！Linea Futura 可供斜揹及手挽，兩用設計實用性高！皮革鞣漬過程更不涉及金屬打造，減低對環境的傷害，品牌達到對社會及環境責任的承諾！

Furla手袋2022｜王丹妮活力演繹Furla Linea Futura 迷你手挽袋！（Furla）

Furla手袋2022｜Furla Linea Futura 迷你手挽袋 HKD3,890（Furla）

Furla手袋2022｜Furla Miastella 迷你水桶袋 HKD3,390

今季大熱的水桶袋深受女生喜愛，水桶造型可愛而不失優雅感，這款 Furla Miastella 迷你水桶袋採用牛皮及麂皮流鬚設計，配合復古棕色充滿典雅氣質。款式百搭易襯，簡單配搭牛仔褲，也能輕鬆營造悠閒復古風！

Furla手袋2022｜Furla Miastella 迷你水桶袋16棕色Roma牛皮及麂皮流鬚 HKD3,390（Furla）

Furla手袋2022｜Furla Miastella 大號手袋 HKD5,990

大號手袋可說是OL女生必備的手袋款式，容量大可以收納到所有外出所需小物！這款 Furla Miastella 大號手袋採用了黑色Roma牛皮及Eracle 粒面牛皮，配合窩釘綴飾令整體感覺充滿型格風，款式簡約得來又不欠獨特性，設計令人眼前一亮，上班族女生必收藏！

Furla手袋2022｜Furla Miastella 大號手袋 HKD5,990（Furla）

Furla手袋2022｜Furla 1927 迷你斜揹袋 HKD3,660

Furla 1927 手袋系列以拱門標誌而聞名，Furla 1927 迷你斜揹袋採用全新橡膠物料製成，配合scoubidou梭織手柄，以及大理石紋綴飾，帶給女生們耳目一新的感覺。手袋設計精緻而且適合各種場合使用，這款鮮艷粉紅色更充滿活力感，十分適合活力系女生！

Furla 1927 迷你斜揹袋20 橡膠柔軟牛皮及Scoubidou梭織手柄 粉紅色配大理石印花圖案 HKD3,660（Furla）

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