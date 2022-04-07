Celine春夏手袋10大精選　老花刺繡Tote Bag、方型水桶袋上架必搶

Celine 近年來在徹底年輕化以及 BLACKPINK Lisa 擔任大使的帶貨力下，已經成為許多 Z 世代時髦的代名詞，從老花包包、棒球帽到 Logo TopBra，全都一上架就賣翻！



在近日品牌 2022 年春夏大秀正式釋出，儂編在這裡為各為時髦精先整理好一張包袋清單，在這些包款正式上架前，請妳先瞄準好目光，不然以 Celine 現在一包難求的程度，想跟上趨勢的又得慢別人半拍！

2022 Celine 春夏精選手袋10大推介。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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亮面小牛皮飾鍊掛肩背包

Celine「Triomphe」系列包款自問世以來，便以一枚精緻的金釦收服許多女孩的心，這次品牌跟上近年來火紅的 “East West” 包款趨勢，將原本方正的包型，改以窄長的版型呈現，並配上中性十足的寬鏈帶，讓包款整體變得中性同時也不失去優雅。

焦糖色水桶方包

延續品牌熱賣的「Triomphe」標誌包款，在本季，Celine 亦運用皮革的方式呈現這個極具代表性的符號，這款細緻皮革呈現的水桶包款，運用可愛的掀蓋式包蓋做設計，並搭配上壓印的 Logo 符號，整體濃厚的復古風格，絕對可以預測它是下一個櫃上秒殺款。

老花刺繡迷你托特包

迷你托特包是近期許多女孩狂愛的包款，這次 Celine 運用賣翻天的老花帆布材質為基底，並運用刺繡的方式疊加「Triomphe」Logo 於其中，這樣的製作工法不僅展現品牌精緻的工藝，同時也讓一只包袋變得更有層次。

刺繡帆布肩背包

這款「Triomphe」老花腋下半月包，在 Lisa 背上身後，身價立刻水漲船高！不僅櫃上銷售一空，找代購入手的人，都還必須花好幾倍的價錢才能搶到！在 2022 年春夏，並將其包款注入了刺繡元素，整體更為吸睛的設計，少女們能抵擋它的魅力嗎？

編織圖騰托特包

度假總能跟春夏這個時節畫上等好，這款運用棉麻材質編織的托特大包，將具有民族感的圖騰與 Celine Logo 符號相容，並搭配上白色皮革包裹的提把，極具休閒感的外型，再加上超大的容量，想要來一趟輕鬆的度假之旅，帶上它準沒錯！

Triomphe 帆布迷你肩背包

迷你包的風潮在 2022 年依然沒有一絲絲退燒的跡象，Celine 賣翻天的老花帆布方包，在明年新一季的設計中，被哆啦A夢的縮小燈一照變成迷你小包！可愛精巧的設計，並保留該包款所有精緻的細節，對於小廢包沒有抵抗力的妳，是不是也很心動？

焦糖色肩背馬鞍包

延續本季運用皮質演繹「Triomphe」Logo 的設計手法，這款肩背的馬鞍包，全皮質的焦糖配色，搭配上馬鞍型的包身設計，以及精巧的迷你尺寸，如果有人跟儂編一樣，看到小包就會愛的無法自拔，那這款包請先按右鍵存起來。

鍊帶肩背水餃包

近幾年個品牌在包包的設計上，越來越重視視覺的裝飾性，這款半月型的水餃包，運用帥到不行的寬金屬肩背帶做為視覺重點，全黑的皮面設計增添整體的帥氣度，揹上它你不用再思考，項鍊、耳環要搭什麼，光是吸睛到不行的寬金屬鍊帶，就能成為穿搭焦點！

Triomphe硬殼圓餅包

這個以凱旋門前鎖鏈圖紋為靈感的「Triomphe」符號，無疑已經是當今 Celine 最具代表性的 Logo，在本季的新品中，設計師以近年來廣受喜愛的圓餅包圍輪廓，並在運用此標誌性的符號為包釦，讓包款在簡約的輪廓下同時保有奢華感。

Triomphe皮質手拿包

如果想在派對中展現自己獨到的品味，那這款口金開扣的手拿包妳可能會很喜歡！運用壓印皮雕的技術將「Triomphe」Logo 呈現其中，並搭配弧形的輪廓，將復古的氛圍融入其中，有別於大多數手拿包張揚的設計風格，Celine 這款手拿內斂的設計反而特別出眾。

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