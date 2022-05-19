Dior網店登港4款限定搶先買　禮盒夠儀式感　即看Lady Dior到貨日

【Dior網購｜Dior手袋｜Dior網店】各大經典品牌一袋難求，更不受疫情影響，名店外排隊現象不減，繼Gucci、Hermès後，Dior也加入網店行列，香港官網已可以網購，更推出一系列「Online pre-launching」，女生想安在家中買Lady Dior，便要留意。



【Dior網購｜Dior手袋｜Dior網店】（skuukzky＠instagram）

Dior推出網店限定款 3款女生必買Dior手袋

Dior手袋向來都是女生Dream Bag之一，Lady Dior、Dior Caro、30 Montaigne也是人氣款，在店內可能要排隊訂貨之可買到，然而，Dior帶來好消息，宣布香港網店正式上線，全新系列也已上線，包裝男女裝、手袋、飾物、珠寶、鐘錶，連Dior Maison 家品與 Baby Dior也可安在家中便能入手。

為了慶祝Dior網店登港，網店更推出4款「CLAIR D LUNE」飾物為「Online pre-launching」，包裝耳環、戒指、手鏈與頸鏈，飾有金屬「CD」標誌，配以鑲有銀色色調水晶的心形吊飾，典雅精緻。

在Dior網店中，一樣可以享受到高貴的儀式感。（Dior）

在Dior網店中，一樣可以享受到高貴的儀式感，店員會把貨品包裝在Dior經典白色燙金禮盒中，更提供個人化的Gift Card服務，所有商品都免運費，在下單前，也會提供大概到貨日子，以Lady Dior為例，今天（19日）下單5月24日會送貨，另外有7日退款與30日換貨保證；如果在網上買太陽眼鏡，始終有擔心面型不合適問題，Dior提供模擬戴上臉功能，非常方便。

Lady Dior（sooyaaa__＠instagram）

必買Dior 手袋：Lady Dior

Lady Dior早於90年代面世，當時DIOR將其命名於「Chouchou」，直至1995年戴安娜王妃使用「Chouchou」，並成為其愛用手袋，DIOR翌年徵求戴安娜王妃同意後，將手袋更名為「Lady Dior」。Lady Dior方正形狀配合經典Cannage藤格紋圖案縫線，同時綴以「D.I.O.R.」金屬吊飾，簡約而富奢華感；及後Lady Dior成為品牌人氣款式，秀智、Angelababy等女星也鍾情於此。

Dior 30 Montaigne（skuukzky＠instagram）

必買Dior 手袋：30 Montaigne

Dior 30 Montaigne在2019年推出，一面世已成為搶手貨，簡潔的方盒型設計搭配超大尺碼的全新的字體設計 CD 金屬扣環非常吸睛，標誌性的 Dior Oblique 印花更是人氣第一，袋身採用BOX小牛皮、袋款側身小牛皮與內襯小羊皮，獨具匠心，而且配有可調節皮革肩帶，肩揹、手提也可。

Dior Bobby（sooyaaa__＠instagram）

必買Dior 手袋：Dior Bobby

Dior Bobby在2020早秋推出，以馬鞍袋為藍圖，在袋上飾有標誌性的「CD」釦，重塑經典及時尚風格；手袋分大、中、小3種尺寸，中號或以上可放下iPhone Pro，顏色共4種，以全皮革或經典Dior Oblique藍色帆布設計，選擇皮革設計有一種大方、優雅，Oblique則是時尚、自由的感覺，女生可按自己的風格而選擇。

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