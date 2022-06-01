GU青衣新店3大開幕優惠　GU感謝節2022女裝減價低至$69起

【GU青衣／GU感謝節優惠2022】GU宣布第9間分店將於6月3日在青衣開幕，選址青衣城，新店面積超過9,393平方尺。GU青衣店新張期間將推出3大開幕優惠，多款精選女裝服飾單品減價低至$69起，買滿指定金額更會送$50優惠券。同時，青衣新店於6月3日至6月9日期間更會同步進行GU感謝節第二週優惠，女生們記得趁GU減價買新衫！



GU青衣店將於6月3日在青衣開幕，6月3日至6月9日期間將推出3大開幕優惠，包括：精選女裝服飾單品以新店限定價發售、買滿指定金額送$50優惠券、送免費環保購物袋一個及刺繡服務。

GU青衣店

開幕日期：6月3日（星期五）

開幕時間：上午11時

新店地址：新界青衣青敬路33號青衣城1期2樓206-208店



GU青衣店開幕優惠│新店限定優惠價

6月3日至6月9日期間一連7日，多款精選女裝服飾以新店限定優惠價發售，當中包括：T恤、連身裙、針織背心、睡衣等，不少都百搭易襯、春夏感十足，適合不同穿搭風格的女生，而價錢減價低至$69起，只要下載GU手機應用程式成為會員，即可享會員限定優惠價格輕鬆入手。

▼▼▼【按圖看】GU青衣店開幕優惠│精選女裝減價服飾$69起，針織背心超熱賣、淨色連身裙百搭易襯▼▼▼

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GU青衣店開幕優惠│$50優惠券

凡於6月3日至9日期間，於青衣城店購物滿$400，即可獲贈GU $50優惠券乙張。優惠券每日派發數量有限，先到先得，送完即止。若單據總金額在退貨後少於獲取贈品資格之金額，贈品需一併退回，否則GU將會限制顧客是次交易之退換貨權利。

GU青衣店開幕優惠│$50優惠券（GU）

GU青衣店開幕優惠│免費環保袋及刺繡服務

GU將於6月3日至9日期間在青衣城一期一樓中庭舉行品牌展覽；6月3日至6月5日期間，只需完成問卷，即有機會免費獲得GU環保購物袋一個，及享有刺繡訂製服務，名額有限，先到先得，送完即止。

GU青衣店開幕優惠│免費環保袋及刺繡服務（GU）

GU感謝節第二週優惠

GU青衣店除了有開幕優惠外，更會與全線GU門市於6月3日至9日期間舉行GU感謝節第二週優惠，多款女裝服飾減價低至$99起，分別有外搭背心、短身T恤、平底鞋等。當中，短身T恤設計可以修飾身型比例；外搭背心十分百搭，可配襯T恤等單品。

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GU青衣店開幕優惠Q&A