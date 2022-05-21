Dior手袋2022｜秋季新手袋登場　4款全新款式$20,000有找？

【Dior手袋2022】Dior日前經已推出2022秋季系列，新一季推出了多款新手袋，當中部分是Dior人氣經典系列的變奏版，例如Dior Caro WOC、迷你 Dior BOOK TOTE 輕便手機袋等。而價錢方面，最平的手袋更不到$20,000就可以入手，適合想入門Dior的小資女。



Dior手袋2022│迷你 Dior BOOK TOTE 輕便手機袋 $19,500

Dior BOOK TOTE系列手袋自推出以來就因為容量充足加上精緻的提花刺繡而深受女生歡迎。而今次Dior的2022秋季系列就為Dior BOOK TOTE系列加入新成員，推出全新尺寸迷你輕便手機袋，趕上迷你手袋熱潮。迷你手袋可容納 1 部手機及細小的日常必需品，備有可調校長短及可拆卸的刺繡肩帶，可手提、肩背或斜背。

Dior手袋2022│迷你 Dior BOOK TOTE 輕便手機袋 $19,500 （Dior）

現時香港官網只有豹紋款式上架，不過參考其他地區的Dior，迷你 Dior BOOK TOTE 輕便手機袋還有經典Dior Oblique提花等款式，有興趣的女生可以密切留意香港地區會於何時上架其他款式。

Dior手袋2022│迷你 Dior BOOK TOTE 輕便手機袋 （Dior）

Dior手袋2022│Dior CARO 小袋 $19,500

Dior Caro系列於今季就全新推出了女生大愛的WOC手袋款式，小資女只需$19,500就可以將Dior CARO WOC帶回家。全新的 Dior Caro 小袋設計實用又典雅，使用柔軟小牛皮製作，綴以 Cannage 藤格紋圖案縫線，以及復古金色飾面金屬「CD」標誌。

Dior手袋2022│Dior CARO 小袋 $19,500 （Dior）

間隔方面，Dior CARO WOC則附有1個拉鏈口袋、6個卡片隔層、1個寬敞的內部隔層、1個背面弧形貼袋，非常實用，可收納所有必需品。而且，設有可拆卸的 CD Link 鏈帶，可手提、肩背或斜背，可以滿足不同的使用需要。

Dior手袋2022│Dior CARO 小袋 $19,500 （Dior）

Dior手袋2022│小碼 DiorTRAVEL NOMAD 小袋 $16,000

DiorTravel Nomad小袋由Maria Grazia Chiuri設計，糅合時尚現代風格，是本季的最新手袋款式。手袋採用流行的「餃子包」設計，選用小牛皮製作並配上獨特的大型藤格紋圖案絎縫效果，手袋內部設計寬敞，可容納所有必需品。另外，手袋設有頂部手柄，可手提或肩背，並設有軍事風格的釕色飾面金屬「CD」扣環，既型格又時尚。

Dior手袋2022│小碼 DiorTRAVEL NOMAD 小袋 $16,000 （Dior）

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