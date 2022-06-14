迪士尼官方網店shopDisney登場　20款必搶Coach聯乘手袋、頭箍

【shopDisney香港】迪士尼官方網上旗艦商店shopDisney HK於6月14日正式登陸香港！shopDisney集合了過千款迪士尼、彼思、Marvel及星球大戰官方商品，部分更是限量收藏版。當中，女生必搶的就有Disney X Coach的聯乘系列、網店獨家款頭箍、日本櫻花系列公仔，以及一系迪士尼簡約風家品。



香港shopDisney官網於6月14日早上8時正式登陸香港，官方網店集合了過千款迪士尼、彼思、Marvel及星球大戰官方商品，此外，更有迪士尼樂園及女生最愛的日本迪士尼商店精品發售，產品將會每周更新，售完即止。

香港shopDisney官網於6月14日早上8時正式登陸香港。

shopDisney香港｜Disney X Coach的聯乘系列

對女生而言，最吸睛的就要數最新推出的Disney X Coach的聯乘系列。迪士尼與人氣手袋品牌Coach再度聯乘，以華特迪士尼世界 50 週年紀念為主題推出多款紅色系時尚單品，包括手袋、銀包及頭箍，售價由$699起。

手袋方面分別有斜揹包及郵差包可以選擇。斜揹包採用方形設計，容量十足，正面飾有米奇和米妮卡通圖案，並附有手提和肩帶；而郵差包則飾有米妮和高飛等具迪士尼元素的徽章印花，售價為$2,049。銀包選擇就有傳統長銀包以及米奇形狀散銀包，十分可愛！其他單品還包括頭箍和鎖匙扣，都非常適合迪士尼迷的女生們使用！

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shopDisney香港｜官網限定迪士尼人物頭箍

說起迪士尼樂園，頭箍絕對是入園必備的時尚單品之一，而shopDisney官網就推出了多款香港迪士尼樂園園內買不到的官網限定款式，價錢由$249起就可以輕鬆入手。而款式就不乏一些罕見的特別款，不怕在香港與人撞款。當中包括：Marvel紅女巫頭箍、星球大戰Wicket毛絨頭箍、《愛麗絲夢遊仙境》頭箍等。

shopDisney香港｜女生最愛櫻花粉精品

另外，shopDisney亦引入了日本迪士尼熱賣的櫻花系列精品，分別有粉紅色Chip and Dale以及小熊維尼公仔鑰匙扣及化妝袋，粉色控必搶！其他推介產品就包括小熊維尼花卉系列家品、米奇印花餐具等，讓家居充滿迪士尼元素。