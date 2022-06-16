女生初次約會的4大穿搭小心機　留下令人心動的第一印象原地脫單

早前播畢的《社內相親》雖然是萬年不敗的霸總題材，但是漫畫式的搞笑跟始祖鳥（安孝燮在劇內的別名）的土味情話，還是讓許多人打撈回遺失在愛情海的少女心，雖然現在已經比較少人以相親方式見面，但是不管是相親、交友軟體、朋友介紹等等，都有第一次見面的時刻，心理學家表示，第一印象所輸出的訊息強度最大也最持久，而第一印象當然也包含穿搭。



這次 Dappei 就整理的「初次見面約會的穿搭小心機」，讓你撩得對方想跟你原地交往！

開章先整理幾個穿搭重點，掌握住就能先鞏固好基本分。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 清新配色

雖然黑灰百搭萬用，但是也相對較容易變得黯淡，因此選擇明度較高的單品就能點亮整體，讓對方目光第一眼就被你吸引。

2. 頭髮

好看的穿搭搭配一個合宜的髮型不僅加分，更是絕對的必備，當然不需要媲美新娘編髮的華麗，在《那些年我們一起追的女孩》裡，馬尾能被男主角當成賭注不是沒有原因，女生綁馬尾會露出脖子連接肩膀最漂亮的線條，讓男生怦然心動！就算不會綁髮，那把頭髮吹整、抹上護髮、髮油等髮品讓頭髮柔順光滑，約會的時候當頭髮隨風擺動或順著你的動作滑動，也會讓對方心臟爆擊！

3. 細節

「魔鬼藏在細節裡」這句話適用所有情況，完裝後別忘了檢查小細節，指甲是否有藏污納垢？皮膚是否乾燥龜裂？衣服上的線頭、標籤是否都剪掉了？腳毛 / 腋毛是否有處理？…… 等等細節都能讓你更升級，特別是手部一定要好好處理，因為手部是頻繁又容易注意到的地方，拿東西接觸、指東西等等都會出現在對方視線裡，護手霜擦好擦滿！

4. 氣味

除了視覺，嗅覺部分也是重要觀感之一，除了要把體味處理好，可以抹上一些淡香水加分，當然香氣很主觀，也有些人不喜歡香水味道，如果不想冒險至少要讓身上「沒有味道」。

除了以上幾個大方向，這裡也整理出幾個約會穿搭公式，其實約會穿搭要的不是彷彿秀場般的浮誇絢麗，而是許多人口中的「簡單乾淨」最能增生好感，並且依照場合著用合宜的服裝，跟場合不適切的服裝會顯得十分突兀，對對方來說也是一種尷尬，是不可不注意的禮貌。

同場加映：約會穿搭10個Do&Don't｜露Bra帶、底褲痕倒胃口 穿著應視乎場合（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白 Tee X 吊帶褲

白 Tee 當然是最不會出錯的安全牌，但是初次約會就先把靈魂組合牛仔褲放一邊，改成搭配減齡神品「吊帶褲」俏皮又可愛，讓對方想要馬上把你打包回家，更進階可以像上圖搭配亮色的上衣會更顯活潑，或者搭配短版 Tee 露出一部分的腰身也能增添小小辣度。

直筒裙 X Tee

想要來點微甜穿搭但又不想穿短裙不方便，那修身又顯瘦的直筒裙擺該出場了，簡單搭配 TEE 可以率性的放出下襬，抑或半紮、捲起袖子都能增添小細節加分，相較於素 TEE，可以選擇字母、圖案 TEE 讓視覺更豐富，微甜又帶點小男孩氣息的穿搭風格，對方一定會不自覺露出姨母笑。

牛仔褲 X 特殊領上衣

牛仔褲當然也可以成為好戰友，但搭配一般 Tee 略顯普通，因此可以換成特殊領上衣，像是一字領、方領等等，露出最性感又顯瘦的鎖骨，一定讓對方眼冒愛心！記得搭配項鍊、飾品能精緻。

Dappei 結語：

初次見面雖然不至於一決勝負，但是佔分比重可是非常大的，把細節處理好就會升級很多，先祝福你脫單成功了！



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原文：2022 脫單預備！女生「初次見面」穿搭小心機，撩得對方想要原地交往！

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