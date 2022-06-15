4招解決胸圍空杯、移位問題　預防胸部外擴和下垂　打造渾圓胸型

你是不是已經正常穿內衣，但依然出現空杯、胸部下垂和外擴問題？



除了穿着不舒服，還顯胸小。今天我們就來看看如何改善你的「內在美」，避開穿得尷尬又不舒服。

4個買胸圍小技巧，解決空杯、易移位、壓胸、胸部外擴和下垂等問題。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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狀況1: 移位

你是否有發生過一抬手就跑杯和移位的情況嗎？那可能你買的罩杯太大了，它無法好好地將乳房包裹好。買內衣時，千萬別害羞可以詢問櫃枱銷售員的幫忙。他們都經過專業的培訓會為你找到適合的內衣。

狀況2: 內衣曲線不貼合

有時候穿了T恤卻發現胸前印出內衣的痕跡，這到底是為什麼呢？因為你買的內衣過厚了！厚杯內衣確實可以讓胸部看起來更豐滿一些，但它也容易在清洗後變形，久而久之就無法貼合肌膚。

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狀況3: 空杯

胸部下圍剛剛好，可是出現空杯狀況？這情況是罩杯過深導致。深罩杯不代表大罩杯。每個品牌的內衣剪裁都不同，要多嘗試才能找到和自己胸部貼合罩杯剪裁。

狀況4: 外擴和下垂

感覺內衣完全沒有支撐力？這可能你買的內衣材質太薄了。它無法好好把乳房的脂肪好好聚在一起，形成好看的形狀。選擇比較硬挺的材質會有效改善此狀況。

在還沒掌握如何挑選適合自己的內衣之前，多到專櫃尋求幫忙。等對自己胸型有多了解後就可以透過線上購買。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】