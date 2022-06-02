大碼女裝｜棉花糖女孩4大網店推介　大骨架、梨形身都能穿搭精緻

雖然現今審美已經漸漸鬆綁，但目前市面上的網店尺碼還是比較侷限，因此對於肉肉女孩來說選擇就會相對變少，似乎只能專攻歐美品牌 H&M、ZARA 等等，但其實在台灣也有很多專注於棉花糖女孩的網店。



搭編這次就整理出 4 個網路推爆的「肉肉女網店」，不管你的體態如何，最重要的是「喜歡自己的樣子」才能穿出自信！

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1. WEAR to EAT

原是 YouTuber 的 Tiffany 因為大骨架穿搭的真誠分享而深受許多女生喜愛，但同時也因為非主流的身形而時常在購衣時踩雷，因此決定創辦一個對任何身型都友善的服裝品牌 WEAR to EAT，希望女生們不用再為了塞進不適合自己的尺碼而節食。WEAR to EAT 的單品都非常百搭，適用於日常各種場合，看似簡約其實在版型上下足苦功，因此任何身型都能夠駕馭，偏向歐美風格也讓女孩可以小露性感，穿出健康辣！

2. CCGIRL

喜歡韓系甜美的話，那 CCGIRL 可以加入口袋名單了，尺碼從 L - 5XL 都有非常完善，可愛的顏色跟款式讓人少女心爆發，還有一些名媛風格的單品，想穿出小貴氣也沒問題，微甜風格絕對讓男友心臟爆擊！

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3. Poly Lulu

早已在棉花糖女孩圈做出好口碑的 Poly Lulu 是肉肉女孩的必逛網店，希望打造不受尺寸侷限的時尚美學，另外因為對於品牌的自信心，還具有高達 30 天的鑑賞期，搭黨可以大膽嘗試。Poly Lulu 從中性到甜美的風格單品都在其中，且價格都很平價，非常適合女大生探索各式各樣的穿搭。

4. VV DOUBLE

VV DOUBLE 相信，棉花糖女孩可以不只穿得舒適，也絕對可以穿得美麗，品牌創辦人 Vivian 本身就是大尺碼女生，既然穿不下時下主流尺碼，那就自己當設計師，非常霸氣！也因為感同身深受肉肉女在穿搭上的難處，所以更能夠從解決這些的角度設計，讓棉花糖女孩擺脫框架。VV DOUBLE 的風格知性氣質，簡約單品依然藏有許多細節，而且就算是甜甜價也絲毫沒有捨棄品質，出席正式場合也能夠十分體面。

Dappei 結語：

不管你是什麼身形或尺碼，都希望每個女生都能在穿搭中找到自信，美麗不應該有規則與框架，棉花糖女孩漂亮起來！



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原文：棉花糖女孩也要水噹噹，盤點 4 個「肉肉女網店」，大骨架、梨形、大尺碼都可以找到！

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