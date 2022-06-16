Chanel手袋2022｜Chanel推四色迷你手袋套裝　精湛刺繡工藝顯高貴

Chanel手袋2022｜Chanel 不時推出手袋禮盒，讓女生們一口氣收藏多個手袋款式，每次推出都引起一股搶購熱潮！繼在2022春夏系列中推出金色晚裝手袋禮盒後，今次Chanel以一系列華麗精湛刺繡工藝帶來四色迷你手袋套裝，一套4款，每一款都手工精美，格調高雅！



Chanel手袋2022｜四色迷你手袋套裝禮盒

Chanel 今次推出的四色迷你手袋套裝選用了高雅的紅黑色為主調，採用精湛刺繡工藝，每款手袋均以小羊皮、珠片、玻璃珍珠及金屬刺繡製成，盡顯高級奢華感，亦很適合秋冬時使用！手袋套裝包含了4款經典袋款，讓女生一口氣收藏 Boy Chanel、Classic、2.55及19！

Chanel手袋2022｜四色迷你手袋套裝（Chanel 官網）

Chanel手袋2022｜Chanel 今次推出的四色迷你手袋套裝選用了高雅的紅黑色為主調，採用精湛刺繡工藝，盡顯高級奢華感！（Chanel 官網）

Chanel手袋2022｜10大工藝坊系列手袋推介 球形手袋、水桶包必收藏！

Chanel 的Métiers d'Art工藝坊系列每年只會推出一次，是展現創新工藝的平台， 融合時尚和經典，為大家呈現別具風格的時尚單品，Chanel 迷們每年都相當期待這系列的推出！除了四色迷你手袋套裝外，Chanel 2021/22 Métiers d’Art 亦有不少精緻手袋款式，《01女生》為大家整合8大特色手袋，女生們也可考慮入手一個！

Chanel手袋2022｜球形晚裝手袋 HKD 37,100

Chanel以往推出過不少別具特色的造型手袋，例如香水瓶、金球等都深受女生喜愛，在2021/22 Métiers d’Art中登場的球形晚裝手袋造型同樣別緻，更一次過推出了2款顏色，有充滿少女心的薰衣草紫及高貴優雅的白色，配合金屬邊更顯高雅，相信會令不少女生愛不釋手！

Chanel手袋2022｜鏈條迷你桶形手袋 HKD 22,300

水桶包是百看不厭的款式，除了百搭易襯，更能展現可愛優雅氣質！這款Chanel迷你桶形手袋採用亮面粒紋小牛皮，配以金色寬鏈條設計，別有一番高雅復古感！

Chanel手袋2022｜鏈條迷你桶形手袋 HKD 22,300（Chanel 官網）

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