粉色名牌手袋８款推介！CHANEL心形包難以抗拒　Celine入門$5XXX

【粉色手袋｜名牌手袋】粉色名牌手袋必買這８款，Chanel、Celine、LV、Dior超搶手！粉紅色是結合了紅色及白色兩種具有對比含意與調性的顏色，擁有紅色的熱情和能量以及白色的純潔和天真，賦予它充滿活力、青春而溫和的能量。 粉紅色通常被認為是帶有正面情緒的顏色，難怪有如此魔力！女生不論3歲還是80歲，始終都是逃不過粉紅色的「魔掌」，它是具有一種女生們無法迴避的魅力。



【粉色手袋｜名牌手袋】女生不論3歲定80歲始終都是逃不過粉紅色的「魔掌」，它是具有一種女生們無法回避的魅力。（Instagram@hi_sseulgi）

近幾季不少大品牌CHANEL、DIOR、LV都把經典款新增粉紅色的配色，甚至推出期間限定的粉色系列，不失少女感亦令人煥然一新的感覺，讓一眾女生都無法抗拒。或者有部分女生擔憂粉色手袋不易搭配，但大家不需擔心。粉色比想像中易搭配，反而搭配起來帶有一股清新感，耐看不俗氣；簡單穿上一條白色連身裙或是淺藍色牛仔褲，即時變身成為甜美溫柔小女生，絕對是夏天必備單品。今天《01女生》記者為大家盤點8款名牌的粉色手袋，看看那一款正中你的心吧！

粉色名牌手袋推介｜1. CHANEL 心形包 HKD 40,200



CHANEL 近年推出不少粉調的手袋，而且每一款都各具特色。粉紅色充滿浪漫兼夢幻，讓一眾女生難以抗拒！甜美系女生一定要入手這款心形包，活潑可愛的粉色向來較成熟風的CHANEL 手袋，增添了一份少女氣息。

粉色名牌手袋推介｜CHANEL 心形包 HKD 40,200 （CHANEL官網）

粉色名牌手袋推介｜2. DIOR 30 MONTAIGNE HKD 27,500



DIOR 30 Montaigne 系列的設計靈感來自具有象徵意義的建築，提供綴以品牌經典元素的必備作品。這款DIOR 30 Montaigne 微型手袋以亮藍色拋光小牛皮製作，在夏季時裝展面世，體現系列的流行風格。手袋的翻蓋配以復古金「CD」金屬鎖扣，以及可調校長短的皮革肩帶，可肩背或斜背。

粉色名牌手袋推介｜2. DIOR 30 MONTAIGNE HKD 27,500 （DIOR官網）

粉色名牌手袋推介｜3. DIOR LADY D-JOY 手袋 HKD 34,000



Lady D-Joy 手袋展現 Lady Dior 系列的經典簡約美學，象徵品牌對高貴典雅及美麗的追求。這款DIOR手袋以亮粉紅色牛仔布製作，飾以 Cannage 藤格紋圖案縫線，綴以透明螢光粉紅色樹脂「D.I.O.R.」吊飾，靈感源自系列的亮麗流行元素，散發高雅雋永的氣質。Lady D-Joy 手袋設有可拆卸鏈式肩帶，並附有另一條可調整和可拆卸的牛仔布肩帶，可手提或斜背，是配搭日常造型的理想之選。

粉色名牌手袋推介｜3. DIOR LADY D-JOY 手袋 HKD 34,000（DIOR官網）

粉色名牌手袋推介｜4. LV SAC PLAT BB HKD 20,600



LV Sac Plat BB採用Epi粒面皮革製成，配以滑面小牛皮風琴摺位。手袋設有可調節長短和可拆式皮革和帆布肩帶，使這款百搭的小型手袋可作斜背攜帶，而尺寸精巧的設計適合收納女士的日常必需品。

粉色名牌手袋推介｜4. LV SAC PLAT BB HKD 20,600 （LV官網）

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粉色名牌手袋Q&A