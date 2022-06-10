手袋2022｜名牌迷你Tote Bag推介 Chloé全新Woody Tote開售即斷貨

【手袋2022／迷你Tote Bag】迷你手袋熱潮尚未減退，除了深受女生歡迎的馬鞍包、水桶包、手機袋外，迷你Tote Bag也是個不錯的選擇！迷你Tote Bag造型精緻可愛，剛剛好可以收納到女生們的日常必需品，十分輕巧方便！Chloé 最近推出了 Woody Tote全新迷你版本，部分款式一推出就瞬間售罄！《01女生》為大家整合8大迷你Tote Bag款式，大家也趕快入手一個迎接夏日吧！



Chloé手袋2022｜Chloé Woody Nano Tote HKD4,700

Chloé 的 Woody Tote Bag 自推出以來一直大受歡迎，今個春夏，Chloé 推出全新迷你版本，手袋以麻布製造而成，配以標誌性的「Chloé」Logo及採用小牛皮，保留了經典款式的設計特點！款式小巧可愛，而且只售 HKD4,700！小資女也能輕鬆入手，難怪在官網一推出就瞬間售罄！

Chloé手袋2022｜Chloé Woody Nano Tote HKD4,700（net-a-porter 官網）

Chloé手袋2022｜Chloé Woody Nano Tote 款式小巧可愛，而且只售 HKD4,700！（net-a-porter 官網）

Chloé手袋2022｜Chloé Woody Nano Tote Handmade crochet Brown & Beige HKD5,500

新推出的 Woody Nano Tote 還有這款以鉤針編織而成的版本，採用編織飾邊取皮革條帶，為設計增添可愛感及獨特性，相信必定能令女生們對它愛不釋手！這款手袋更是與黎巴嫩品牌 Sarah's Bag 合作製成，以支持貧困婦女及推廣當地獨特傳統工藝，意義深厚！這款 Woody Nano Tote 現正接受預購，大家趕快到官網入手一個吧！

Chloé手袋2022｜Chloé Woody Nano Tote Handmade crochet Brown & Beige HKD5,500（Chloé 官網）

Chloé手袋2022｜新推出的 Woody Nano Tote 還有這款以鉤針編織而成的版本！（Chloé 官網）

Dior手袋2022｜Mini Dior Book Tote 螢光粉紅色 HKD20,100

Mini Dior Book Tote 以螢光粉紅色帆布製作而成，配以 Toile de Jouy Reverse 印花刺繡，展現了精湛工藝典範，充滿時尚高雅感！螢光粉紅色獨特而且充滿夏日風情，入手一個迎接夏天就最適合不過！

Dior手袋2022｜Mini Dior Book Tote 螢光粉紅色 HKD20,100（Dior 官網）

CELINE手袋2022｜Mini Vertical Cabas In Triomphe Canvas HKD11,000

CELINE這款手袋採用 Triomphe 帆布配以小牛皮飾邊，略帶復古感，配有可調節及可拆卸皮革肩帶，可手提、肩背和斜挎佩戴，塑造不同時尚風格！

CELINE手袋2022｜Mini Vertical Cabas In Triomphe Canvas HKD11,000（CELINE 官網）

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手袋2022 Tote Bag Q&A