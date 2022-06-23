LOEWE官網限時減價低至半價：1千起買手袋、飾品、時裝！

【LOEWE官網減價2022】LOEWE近年成為不少女生的最愛品牌，高雅簡約又不失時尚感的設計，易襯又耐用長青。近日，LOEWE官方網站推出了春夏折扣優惠，即日起至7月19日低至平價入手人氣手袋款、飾品與時裝等，心思思想買LOEWE單品的女生絕對不能錯過！



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LOEWE官網減價2022｜LOEWE 經典小牛皮奈米 Puzzle 手袋 原價$11,200 折後$7,840

Puzzle是LOEWE的人氣手袋款之一，現時竟不用萬元，僅僅7千多便能入手這經典款！Puzzle系列是LOEWE創意總監Jonathan Anderson爲品牌所設計的首個手袋款式，獨特的幾何線條以精確切割技術創造而成。另外，一袋多用既可手提、肩背和斜孭，非常實用！

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LOEWE官網減價2022｜LOEWE 經典小牛皮品牌卡片套 原價$4,150 折後$2,905

現時許多女生比起使用銀包，會選擇以更加小巧輕便的卡片套替代，而LOEWE的卡片套也是人氣之選。這款卡片套以經典小牛皮製成，還搭配了相同材質的小牛皮背帶，所以也可以當作飾品掛在頸上，打造時尚造型！

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LOEWE官網減價2022｜LOEWE 奈米納帕小牛皮 Balloon 索繩水桶包 原價$10,600 折後$7,420

LOEWE另一人氣經典款便是Balloon手袋，這次同樣7千多也能入手！Balloon索繩水桶包有堅固的底部，並以柔軟的皮革打造而成，因此相當輕便，與Puzzle手袋一樣可以一袋三用。

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LOEWE官網減價2022｜LOEWE 光滑小牛皮 LOEWE 文字腰帶 原價$5,200 折後$3,640

LOEWE這款腰帶以光滑小牛皮製成，並設有鍍金搭扣，正面還有LOEWE字眼的徽標。在穿上淨色衣服的時候，只要戴上它整體氛圍便馬上不一樣，立刻為整個造型加分！

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LOEWE官網減價2022｜ LOEWE 迷你石紋小牛皮 Gate 雙層包 原價$13,900 折後$9,730

LOEWE的Gate雙層包以半月型設計，間隔還非常實用比普通的迷你手袋款CP值更高，可以收納不少日常外出會帶的日用品。而手袋的馬鞍式打結皮革還是它的標誌，輕鬆成為人氣款之一。

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