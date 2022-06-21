連卡佛Lane Crawford年中大減價　LOEWE手袋、美妝低至4折

【連卡佛減價】大型百貨公司連卡佛Lane Crawford由即日起舉行年中大減價，大量精選美妝、手袋減價低至4折發售，品牌包括：LOEWE、ELIZABETH ARDEN、WANDLER、STRATHBERRY等。《01女生》以下就為大家精選了連卡佛減價的抵買產品，有心水記得把握機會入手。



連卡佛一向都引入不少來自世界各地的手袋品牌，今次的連卡佛年中大減價中，LOEWE的人氣FLAMENCO手袋由$15,300減至$10,710，只需7折就可以入手LOEWE。另外，英國凱特王妃（Kate Middleton）和梅根（Meghan Markle）喜愛的手袋品牌亦減至半價，最平$2,100起就可以入手品牌的經典款式The Strathberry Nano Tote Bag。

而其他的減價手袋以小眾手袋品牌為主，當中包括WANDLER、BY FAR、NEOUS等，不少都款式都設計獨特有個性，減少出街與人撞袋的機會。

▼▼▼【按圖看】連卡佛減價│精選手袋低至4折▼▼▼

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至於美妝產品方面，部分精選品牌同樣減價低至4折。當中，BYREDO及CHRISTIAN LOUBOUTIN的唇膏及唇釉有多個色號減價，BYREDO唇膏由$290減至$174；CHRISTIAN LOUBOUTIN的唇釉則有8折，由$755減至$604。

而護膚品牌就有ELIZABETH ARDEN。ELIZABETH ARDEN的眼霜由$655減至$458，有7折優惠、晚霜7折後價錢亦只需$430就買到。另外，亦有其他美妝套裝以優惠價發售，如TATCHA、BALMAIN HAIR COUTURE等。

▼▼▼【按圖看】連卡佛減價│精選美妝低至4折▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）