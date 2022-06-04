嚴選LOEWE夢幻系列　漸變色GOYA、HAMMOCK、PUZZLE手袋價格一次看

最有夏季感的LOEWE Paula’s Ibiza系列終於在近期推出全新系列，帶著繽紛歡快的夏季氛圍，以及明亮的飽和色系，這次LOEWE創意總監Jonathan Anderson就要帶著大家回到熱力四射的西班牙小島度個假。



GOYA、PUZZLE系列包款都換上超夢幻的漸層色系、適合夏季的鏤空包、藤編包也再度登場，愛美包的妞妞們，等不及就快往下滑吧！

LOEWE Paula’s Ibiza 2022帶著大家到熱力四射的西班牙小島度個假！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOEWE Paula’s Ibiza推薦

1. GOYA

在2021年秋冬推出即賣翻的Goya包，方正俐落的實搭包型，整體看來簡約精緻，以頂級小牛皮打造的包身，搭配包蓋上的金色Anagram磁石包釦，在2022 Paula’s Ibiza系列中，換上了一身夢幻的漸層色系，除了漸層的珊瑚粉色、酪梨綠選擇外，還有一款日曬檸檬黃色包款，彷彿是將夏日海島沙灘上的落日夕陽收進包包上一樣讓人心曠神怡，包包隨附的同色系皮革背帶也可以隨意變換長度，作為肩背或斜背使用。

2. PUZZLE

LOEWE家經典的PUZZLE包，當然不會錯過換上新造型的機會，以40片不同大小或色系皮革拼接而成的拼圖包在這次的Paula’s Ibiza系列中，也以絕美的漸層色登場，幾何感的包型，搭配上漸層的色系，讓這款包包的視覺感更加豐富有趣，而且包款還可搭配多種不同的提、背方法，兼具初入門LOEWE品牌經典性以及特色系列的必收款之一。

3. HAMMOCK

在2016年春夏系列登場，被大家暱稱是吊床包的Hammock，一直是許多喜愛特色包型設計的女孩們很偏愛的一款，立體有趣的包身，而且還搭配耐裝的大容量，在這次的系列中，除了有漸層色系的設計之外，還有超級適合夏日沙灘的編織款，白色的皮革包身搭配上淺奶茶色的編織鏤空拼接，真的一秒讓人想換上泳衣提著包出門去！

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4. ANAGRAM

在Jonathan Anderson的創意之下，LOEWE品牌標誌性的Anagram logo被運用在許多包款上，繼2021年夏天推出的Anagram Jacquard系列包款，將Anagram 標誌融入提花織帆布中後，Jonathan Anderson再將鏤空皮革打造的Anagram作為包身，內裡搭配棉麻收納布袋，且價格在三萬元初就入手！

5. Paula’s Ibiza 丹寧系列

在Paula’s Ibiza系列中除了包款之外，妞編輯也非常推薦妞妞們可以參考他們的服裝單品，月亮圓缺漸變圖也一直是Paula’s Ibiza服裝中很常見經典圖騰，而丹寧服裝單品更一直都是這系列中很受到大家喜愛的設計，不僅款式、材質與設計都非常實搭好駕馭，價格也比一般的精品服裝好入手喔！

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