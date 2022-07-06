泳衣推介｜連卡佛18款泳衣　Peony、Caroline Constas夏日必收！

連卡佛泳衣推介2022｜每逢夏天，到泳池、海灘感受夏日氣息成指定活動，那當然少不了一套泳衣迎接夏日！連卡佛呈獻2022年夏季「Living High」奢華生活美學，為女生們挑選多款時尚感十足的新款泳裝，讓大家輕鬆穿出充滿活力感的夏日穿搭！



>>>泳衣要顯瘦4大身型配對<<<

連卡佛泳衣推介2022｜連卡佛呈獻2022年夏季「Living High」奢華生活美學，為女生們挑選多款時尚感十足的新款泳裝！（Peony 官網）

每年臨近夏天，各大品牌都會陸續推出泳裝系列，連卡佛最近亦精選了多款新款泳裝，讓女生們入手一套準備迎接陽光與海灘！在為大家推介泳裝商品之前，想先分享3個泳衣保養小秘訣！花費上千元入手一件泳衣，當然不希望穿兩穿就開始變形、褪色吧，如果想延長泳衣壽命，就要學懂以下3招！

首先，進行水上活動時，防曬工夫是不可或缺，但防曬乳或會令泳衣面料老化，所以建議在搽防曬後待15分鐘再穿上泳衣，就能避免令防曬乳中的油脂接觸到泳衣！第二，下水前建議先把泳衣沖濕，避免泳衣面料會直接吸收海水及泳池水，從而造成傷害。至於清洗泳衣，緊記不要把泳衣放入洗衣機清洗，用手輕輕搓揉配合溫和清潔劑清洗就好了！

連卡佛泳衣推介2022｜Lisa-Marie Fernandez Magdalena 鈕扣泳衣 HKD 3,800

女生們大愛比堅尼泳衣，兩件式設計有助顯瘦及展現完美身材！連卡佛精選了多款兩件式比堅尼泳衣款式，其中 Magdalena 鈕扣泳衣糅合了運動風格及時尚感，高腰泳褲設計更有助修飾身型。

連卡佛泳衣推介2022｜Lisa-Marie Fernandez Magdalena 鈕扣泳衣 HKD 3,800（Lane Crawford）

▼▼▼按圖看更多連卡佛比堅尼泳衣推介▼▼▼

+ 4

連卡佛泳衣推介2022｜Lisa-Marie Fernandez 搭扣鏤空連身泳衣 HKD 3,800

除了比堅尼款式，不少女生也喜愛連身泳衣款式，可以把鬼崇肉藏起之餘，配合各種設計更能充分展現時尚感！Lisa-Marie Fernandez 這款搭扣鏤空連身泳衣採用了鏤空設計，有助修飾腰間線條，配合黑色款式，令顯瘦效果加倍，穿起來在沙灘或泳池邊打卡也氣質滿滿！

另外，連卡佛亦精選了多款特色連身泳衣適合不同風格的女生，例如 PEONY 的 Holiday One Piece Bikini 連身泳衣採用印花設計玩味感十足，散發可愛優雅氣質，更採用了今季深受女生歡迎的綠色；而Lisa-Marie Fernandez 的「AMBER COTTON TERRY HALTER NECK SWIMSUIT」採用粉紅包充滿夏日感，穿上身有助顯白！

連卡佛泳衣推介2022｜鏤空設計超顯瘦！（Lisa-Marie Fernandez 官網）

連卡佛泳衣推介2022｜Lisa-Marie Fernandez 搭扣鏤空連身泳衣 HKD 3,800（Lane Crawford）

▼▼▼按圖看更多連卡佛連身泳衣推介▼▼▼