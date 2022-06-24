泳衣要顯瘦4大身型配對 高腰泳衣遮肉顯腿幼 10大新款泳衣推薦

泳衣推薦｜着泳衣想顯瘦？仲夏日少不免相約好友到海灘解暑一番，着泳衣又擔心擠出贅肉，又來不及減肥？其實着泳衣只要選對款式，就能揚長避短去巧妙地隱藏贅肉。以上一文詳列4大常見身型，讓大家能從中分析到究竟哪一款泳衣最適合自己？



泳衣推薦｜一些兩件式的「高腰款泳衣」可令身型看起來均勻一點(missjni@IG)

泳衣推薦｜身型圓潤可選「高腰款泳衣」 打造均勻身型

亞洲女生身型通常也較外國女生矮小，而不少女生也擁有手臂粗、腹部有贅肉或下身豐滿等問題。但泳衣款式、質地和剪裁設計大有不同，如何能選對適合自己的身型泳衣，其實選對泳衣便能巧妙地修飾或解決體型上的弊處。例如：身材較圓潤的女生大多數都以為自己比較豐滿有肉，着上布料多一點的泳衣便可把身上的肉肉完全遮蓋起來，但肉肉女生應選一些兩件式的「高腰款泳衣」，令身型看起來均勻一點，選擇一些深色系的低胸泳衣，更可將別人目光焦點巧妙地引導在上半身。

泳衣推薦｜胸部較小可選胸前有立體設計款式

泳衣推薦｜若是胸部較小的女生，可選擇胸前有立體設計的泳衣款式。(arryuu@IG)

若是胸部較小的女生，可選擇胸前有立體設計的泳衣款式，如皺褶式、大印花、蝴蝶結、花邊等，去輕鬆營造「視覺豐胸」的效果。如果想增加胸部曲線感，也可以選擇腋下兩邊包覆式更高或設有鋼圈的泳衣，這也可令副乳更為往胸部中間，帶有「push up」的效果，所以是小胸一族的女生也可以自信滿滿地盡情穿上抹胸或比基尼。

泳衣推薦｜體型無曲線可選「漏空設計」

泳衣推薦｜女生腰部較平直沒有曲線的話，選擇一些腰部有漏空設計的泳衣，可輕易讓視覺產生「有曲線」的錯覺。(kungkaty@IG)

有些女生身體非常瘦削，若果再穿上少布的泳衣更有一種很單薄、無線條的感覺，便會更顯得身型更無線條，所以女生腰部較平直沒有曲線的話，選擇一些腰部有漏空設計的泳衣，可輕易讓視覺產生「有曲線」的錯覺，例如：一些有荷葉邊、採用大膽花色的裝飾的特殊剪裁泳衣，亦可以轉移目光來打造視覺上的完美曲線。

泳衣推薦｜臀部較豐滿可選剪裁較窄的泳衣

泳衣推薦｜下身較豐滿的女生要選一些剪裁較窄的泳衣，令焦點集中於有被覆蓋著的位置。(titivate.jp)

下身較豐滿的女生普遍希望用泳衣將多餘的肉肉遮掩起來，但其實要將整個臀部遮蓋著的話在視覺上更是顯胖。相反，女生們要選一些剪裁較窄的泳衣，令焦點集中於有被覆蓋著的位置，變相在視覺上是令屁股變小；或者也令選一些下半身有有小裙子的設計的泳衣，但謹記不要選一些裙子很長的泳衣，否則只會更顯得腿短。

新品泳衣推薦

當女生們了解到應該如何挑選適合自己身型的泳衣後，便需要入手一款時下流行泳衣的款式，而踏入夏天各大品牌都陸續推出新款泳衣，以下《01女生》記者，便為大家精選出10大新款泳衣款式，讓大家都能在這個炎熱的夏天與大海玩遊戲。

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