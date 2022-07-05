Chanel加價｜傳7月加價10%　Chanel經典手袋必買最新售價一覽

【Chanel加價2022】Chanel對女生而言都一直有一股迷人魔力，每個女生都夢想擁有一個Chanel手袋。近年，Chanel加價不斷，甚至一年加價數次，都依然無阻女生們對Chanel的熱愛，門市的排隊人潮依舊不斷。最近，就有消息傳出Chanel疑將於7月加價，加幅度達10%，如消息確實，相信經典Flap Bag售價恐破HK$80,000！以下就為大家整理了Chanel的經典必買手袋及截至2022年7月5日的最新售價。



Chanel加價2022│CLASSIC HANDBAG

Chanel的CLASSIC FLAP HANDBAG一直是Chanel最經典的手袋款式。早前，有網民就發現Flap Bag系列於官網的售價平均上調了10%，小號Flap Bag加至HK$71,000，而中號和大號尺寸則分別加至HK$76,500和HK$82,400，上調價格數天後便回復原價，疑似為7月加價做準備兼試水溫。就加價10%的幅度來看，若加價消息屬實，Chanel Flap Bag的售價勢將破HK$80,000大關，喜歡Flap Bag的女生記得盡早入手。

Chanel加價2022│CLASSIC HANDBAG（Chanel）

Chanel手袋價錢｜Chanel CLASSIC HANDBAG系列售價：

SMALL CLASSIC HANDBAG HK$65,100

CLASSIC HANDBAG HK$69,600

LARGE CLASSIC HANDBAG HK$74,900

MAXI CLASSIC HANDBAG HK$79,400



Chanel加價2022│BOY CHANEL

穿搭風格較硬朗的女生不妨可以考慮入手BOY CHANEL。BOY CHANEL由已故「老佛爺」Karl Lagerfeld所設計，以Gabrielle Chanel的情人Boy Capel命名，一推出就成為了Chanel的新經典手袋。有別於其他優雅風的Chanel手袋，BOY CHANEL的長方外型以及簡約線條設計，再配以粗鍊條，散發出一股硬朗中性氣質，難怪成為熱門款式。

Chanel加價2022│BOY CHANEL（Chanel）

Chanel手袋價錢｜Chanel BOY CHANEL系列售價：

BOY CHANEL HK$46,400

BOY CHANEL CLUTCH WITH CHAIN HK$20,900



Chanel加價2022│2.55 HANDBAG

Chanel 2.55手袋由Gabrielle Chanel在1955年2月設計並以這日期命名，一直是Chanel經典中的經典，是長青不敗的款式。Chanel 2.55以絎縫紋理皮革再配以Mademoiselle轉鎖，比現時的Chanel餿C扣設計更加低調，同時配以多排平面金屬鏈節設計的金屬鏈帶，顯得知性優雅。

Chanel加價2022│2.55 HANDBAG（Chanel）

Chanel手袋價錢｜Chanel 2.55 HANDBAG系列售價：

MINI 2.55 HANDBAG HK$34,600

2.55 HANDBAG HK$69,600

LARGE 2.55 HANDBAG HK$74,900

MAXI 2.55 HANDBAG HK$79,400



除了CLASSIC HANDBAG、BOY CHANEL、2.55 HANDBAG以上3款經典手袋外，Chanel亦有其他熱門手袋款式，例如：CHANEL 19、CHANEL'S GABRIELLE，這些熱門款式同樣有機會於7月加價。

▼▼▼【按圖看】Chanel加價2022│Chanel熱門手袋截至2022年7月5日最新售價▼▼▼

【Chanel加價 Q&A】