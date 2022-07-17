NIKE精選8款小白鞋推薦　經典AF1、Air Max厚底波鞋百搭不退流行

好看好穿的球鞋人人都愛，衝著這門好生意近期疑似有不肖商人欺騙百名網紅開團賣假鞋，導致許多想透過網路購買潮鞋的球鞋愛好者人人自危！



為了不要讓大家誤踩雷，儂編從最安心的Nike官網精選出8款小白鞋，且清一色定價都在1000元以內，讓你能毫無後顧之憂地輕鬆在家買回AF1、Air Max...等經典白色球鞋！

千元內8款精選NIKE波鞋推薦，經典百搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

1. Nike Air Force 1 '07 渲染

Nike Air Force 1是儂編每到夏天一定會回購的經典款，也是許多時尚編輯公認最百搭好穿的Nike球鞋，俐落皮革鞋面讓你無論用它來搭配西裝或洋裝都零違和。2022夏季Nike更為所有想跳脫舒適圈的女孩，推出以純白鞋面為基礎在鞋側拼接銀色皮革的夢幻鞋款，讓你踏出的每一步都能閃著恰到好處的迷人光芒。

2. Nike Air Max INTRLK

為了滿足所有女孩想一秒擁有名模般長腿的願望，Nike將厚底鞋設計運用在經典Air Max系列中打造最新的INTRLK鞋款。採用多重緩震系統以高階靈敏度和恰到好處的彈力，將舒適感提升至全新境界。 整體材質輕盈百搭，禁得起磨耗。 配上鬆餅格紋外底，讓你同時掌握舒適性與造型性。

3. Nike Air Max Dawn

承襲復古跑鞋的一貫風格Air Max Dawn 將傳統田徑鞋款的修長鞋身裝載在充滿科技感的Nike Air 緩震系統上。奶油色合成麂皮搭配純白布面材質與跳色Swoosh Logo，Nike巧妙地將復古質感與新穎細節相結合，讓你即便是穿上基本款小白鞋也能擁有豐富的造型層次感。

同場加映：夏日精選厚底波鞋Top 5 Onitsuka、adidas、Nike TC7900非買不可（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 33

4. Nike Air Max AP

從流暢的線性拼接，便可猜出Nike Air Max AP的誕生與經典Air Max 97 子彈鞋有關，俐落運動風格設計和摩登前衛感，完美融合新舊元素。最能打動少女心得粉白雙色鞋面，搭配上柔軟舒適的中底和透氣耐穿的網布鞋面，可順應各種穿搭風格，重點是在價格上也非常甜，相對於子彈鞋親民許多。

5. Nike Air Max SC

如果想要買一雙百看不厭，無論穿幾季都不怕退流行的潮鞋，我們非常推薦大家可以從這雙Nike Air Max SC入手。經典田徑造型和可見式 Air 緩震系統，搭配純白撞色拼接讓你無論怎麼穿搭都迷人有型。除了造型和實用性之外，不到700元的親民小資價也是我們勸敗理由之一。

6. Nike Air Force 1 '07湖水綠

Nike Air Force 1 每季都會因應當年度的色彩流行趨勢，打造能相呼應的撞色Swoosh Logo小白鞋。而2022年春夏除了照片中這款充滿療癒力的湖水綠之外，同步也有推出活潑可愛的桃粉色，無論是哪一雙都是錯過就買不到的季節限定款，建議大家儘速到官網下單！

7. Nike Air Max Dawn SE

前面我們介紹了許多融入粉嫩配色的少女系小白鞋，為了能讓大家自由展現可鹹可甜的一面，充滿中性美的 Nike Air Max Dawn SE，以閃著金屬光的復古金銀雙色皮革勾勒出科技感，再搭配上加厚中底，讓你展現十足運動田徑 DNA。

8. Nike Air Max Dawn

Nike從歷代經典Logo圖樣汲取靈感，以層疊手法呈現 Nike 刺繡標誌，並採用皮革營造復刻氣息，外加中底和鞋跟的時尚設計線條，予人耳目一新的不凡感受。 讓你在2022夏季繫上鞋帶、穿上這款百看不膩的懷舊設計，輕鬆搭配出美好的每一天 。

延伸閱讀：

Nike「復古跑鞋」Top7大公開，超高厚底Renew Ride 3極顯瘦、上山下海穿「它」最好跑！

Nike 2022春夏鞋款推薦Top10！復古厚底根本是美腿神器，「珊瑚粉勾勾小白鞋」怎麼能不買？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】