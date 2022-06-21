2022春夏精品小廢包Top 5　LV、CELINE、FENDI、皮褸愛心手袋超萌

越小的包包，就越吸引人入手啊～（對，小編的腦波就是那麼弱！）



我們都知道，在2022年春夏流行趨勢中，清新又活潑的馬卡龍色包包可以說是必收重點款，小編也就整理出了5款顏色可口、尺寸可愛的精品小廢包，現在就來看看誰打中你的心吧！

2022春夏精品小廢包5大品牌款式推介。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

LOUIS VUITTON PAPILLON BB

LV近期所推出的Bubblegram系列手袋中，繽紛配色、包包手感柔軟舒適又澎澎豐盈軟萌，所推薦的這款充滿運動感的小巧Papillon BB包款，柔軟的襯墊小牛皮上綴以路易威登的經典Monogram刺繡圖案，包包還附上可拆式金色鏈帶，可拆式肩帶還是獨特印花的尼龍肩帶，除了火龍果粉紅色之外，還有白色、黑色這兩色可選。

LOEWE Cubi 520 檸檬黃納帕小牛皮肩背提包

LOEWE在今年5月的時候，特別推出以「520」諧音「我愛你」為主題的特別系列「Cubi包」，包包外形小巧卻容量充裕，擺放日常用品綽綽有餘，背帶還能調節成兩種長度：短背帶可以手拿，長背帶可以上肩，配上拉鏈開合安全收納。

這款小尺寸Cubi包有五種顏色，分別為珊瑚礁橙、大理花粉、檸檬黃、迷迭香綠及暖沙色，並以LOEWE最具代表性的高級柔軟納帕皮革製作，是特別系列獨有的款式！

同場加映：嚴選LOEWE夢幻系列 漸變色GOYA、HAMMOCK、PUZZLE手袋價格一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

MOSCHINO 愛心機車包

向來以天馬行空想像力擄獲人心的MOSCHINO，這次所推出以心型重新演繹的Biker包款，包包外觀看起來就像是由皮衣包裹的視覺感，真心一秒射中時尚控的小心臟呀！像是少女時代成員Tiffany就在IG曬出MOSCHINO愛心機車包的穿搭照，特別搭配和包包同色的一身薰衣草紫套裝，甜美中又帶點帥氣個性，不只有薰衣草紫色，MOSCHINO還有推出冰淇淋粉的款式，浪漫到無可救藥。

CELINE 亮面小牛皮迷你型TRIOMPHE手袋

CELINE所推出的這款薰衣草紫亮面小牛皮迷你型TRIOMPHE手袋，由小牛皮製成的它，方形的包款外擁有TRIOMPHE logo裝飾，簡約俐落的時尚感，讓人一看就印象深刻，在全球代言人BLACKPINK LISA身上的包包則是同款的黝黑色版本，目前黑色的全球缺貨中，薰衣草紫還能順利買到。

FENDI 特小型款式Peekaboo ISeeU 綠色鋪墊納帕皮革手袋

FENDI 也把經典Peekaboo ISeeU手袋推出迷你的小廢包款式啦！以鋪墊的柔軟綠色納帕皮革製成，兩側飾以經典牛角鎖，雖然是特小型的款式，但一點都不馬虎，包包依舊使用堅硬隔板分成兩個隔層，並附內袋和鍍鈀金屬製品，搭配手把和可調整、拆卸肩帶，可手提亦可斜揹，擁有超多鮮豔色系可選擇！

延伸閱讀：

小包控必收！2022春夏「精品小廢包」盤點，Tiffany愛心包超萌、LOEWE 520包很能裝

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】