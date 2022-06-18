FILA RENNO厚底波鞋成新一代美腿神器　灰白、奶茶配色顯高又百搭

有在關心鞋子的人，對於 FILA Disruptor 2肯定不陌生，2018 年被 《Footwear News》 選為年度最佳球鞋，當時就很好奇，FILA 下一雙會端出什麼鞋款，現在，答案揭曉了，就是 FILA RENNO。



RENNO 是 FILA 推出的最新系列，首度亮相是與紐約街頭品牌 KROST 合作的限量版，發售當天立馬完賣，就知道 RENNO受到注目的程度，之後也與 《七龍珠》 等推出聯名系列。

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簡單介紹下 RENNO，這是以 FILA 1970年代的慢跑鞋為靈感，FILA RENNO中底使用了 FILA 知名的 Energized 中底系統，能夠緩衝足跟壓力，加強舒適度。鞋面使用再生皮革為主材質，結合尼龍、絨面與防撕裂網布，讓整體鞋身更有層次感。值得注意的是包括鞋舌、鞋墊、乃至於後跟處，圍繞著以跑道線條為靈感的線條圖形，加上不同的顏色、側邊裝飾，讓整雙鞋變得更動感。

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