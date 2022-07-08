Dior加價｜手袋、銀包最新售價一覽！LADY DIOR手袋加價3千破4萬

Dior加價2022｜最近有不少大型品牌傳出加價消息，Dior繼今年1月進行季節價格調整，加幅達11%後，日前又再低調加價，是次加價款式包括 Lady Dior 手袋及手機收納袋等，其中1款售價更加價近$3000！《01女生》為大家整合Dior加價款式及最新售價，立即看看！



Dior加價2022｜LADY D-JOY 手袋

LADY D-JOY 的外型設計是Lady Dior的扁長版，自推出起已是熱賣款式，售價由原來的HK$38,500加至HK$40,500，加價HK$2,000！LADY D-JOY 採用了Cannage 藤格紋圖案羊皮製成，綴以淡金色色調的金屬「D.I.O.R.」吊飾，散發出高貴典雅氣質，是DIOR迷們必入手款，大家也趕快在下次價格調整前入手一個吧！

DIOR加價2022│LADY D-JOY 手袋 原價：HK$38,500；最新售價：HK$40,500 （DIOR）

Dior加價2022｜LADY D-JOY 手袋

原價：HK$38,500

最新售價：HK$40,500



Dior加價2022｜MINI LADY DIOR 手袋

MINI LADY DIOR 手袋同樣採用了Cannage 藤格紋圖案縫線，綴以淡金色色調的金屬「D.I.O.R.」吊飾，手袋更配有可拆卸的鏈式肩帶，可手提或斜背，方便配襯不同的時尚風格，款式優雅適合配搭華麗晚裝穿搭！在是次加價中，MINI LADY DIOR的售價由HK$38,500加至HK$41,500，足足加了HK$3,000，是在眾多加價款式中價格調整得最多的手袋款式！

Dior加價2022｜MINI LADY DIOR 手袋 原價：HK$38,500；最新售價：HK$41,500（Dior 官網）

Dior加價2022｜MINI LADY DIOR 手袋

原價：HK$38,500

最新售價：HK$41,500



Dior加價2022｜LADY DIOR 手機收納袋

近年越來越多女生喜歡用手機袋，款式迷你很方便之餘，又可以當作銀包、手機袋及迷你包使用，一袋三用性價比高！這款LADY DIOR 手機收納袋採用漆面Cannage 藤格紋圖案小牛皮製成，綴以可拆卸的復古金色飾面金屬「D.I.O.R.」吊飾，款式經典優雅，絕對是女生必收款式，是次加價由HK$8,950加至HK$9,900，加了接近HK$1,000，加幅達11％！

Dior加價2022｜LADY DIOR 手機收納袋 原價：HK$8,950；最新售價：HK$9,900（Dior 官網）

Dior加價2022｜ LADY DIOR 手機收納袋

原價：HK$8,950

最新售價：HK$9,900



Dior加價2022｜30 MONTAIGNE 手機收納袋

Dior的Oblique一向深受女生喜愛，這款 30 MONTAIGNE 手機收納袋正正採用藍色Oblique 提花製成，正面綴以「CD」標誌，完美彰顯品牌的獨特性及精湛工藝。手機袋配有手柄及鏈帶，可以手提或斜背相當方便，售價由HK$8,950加至HK$9,400！

Dior加價2022｜30 MONTAIGNE 手機收納袋 原價：HK$8,950；最新售價：HK$9,400（Dior 官網）

Dior加價2022｜ 30 MONTAIGNE 手機收納袋

原價：HK$8,950

最新售價：HK$9,400



▼▼▼按圖看更多Dior加價款式▼▼▼

+ 1

【Dior加價】