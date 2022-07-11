LV手袋2022｜全新Summer Stardust系列　必收柔美粉色Nano Speedy

LV手袋2022｜糖果色永遠是會令女生著迷的顏色，LV 最近推出了全新夏季膠囊系列 Summer Stardust，將 LV 經典手袋重新演繹，換上柔美糖果色系，充滿夏日活力感！《01女生》為大家盤點13大 LV Summer Stardust 系列手袋款式，大家也趕快入手一個，打造活力夏日時尚造型吧！



LV 全新的 Summer Stardust 系列以夏季天空下的海灘夜晚作為設計靈感，重新演繹 LV Monogram，為經典手袋款式注入鮮艷的糖果色系，並營造出星空閃爍效果，令整個系列更具夢幻感，相信必定能風靡一眾少女心！

LV手袋2022｜LV 最近推出了全新夏季膠囊系列 Summer Stardust，將 LV 經典手袋重新演繹，換上柔美糖果色系。（LV 官網）

LV手袋2022｜LV 全新的 Summer Stardust 系列以夏季天空下的海灘夜晚作為設計靈感，重新演繹 LV Monogram！（LV 官網）

LV手袋2022｜Louis Vuitton NANO SPEEDY HK$ 16,300

LV 的 Nano Speedy 手袋款式一向深受女生喜愛，以迷你尺寸演繹出經典的 Speedy 款式，正好響應近年的迷你包熱潮！Summer Stardust 系列的 Nano Speedy 手袋採用了粒面Monogram Empreinte皮革縫製而成，皮革亦經過特別處理，塑造出低調閃爍效果，就像星空一樣，配合柔美的粉紅色，瞬間充滿少女感！

LV手袋2022｜Louis Vuitton NANO SPEEDY HK$ 16,300（LV 官網）

LV手袋2022｜Louis Vuitton NÉONOÉ BB HK$ 20,600

水桶包可說是夏日必備袋款，造型小巧可愛，背上身瞬間散發可愛優雅氣質。這款 NÉONOÉ BB 水桶包採用了三步噴繪工序為皮革塑造出閃亮效果，設計精湛，充滿心思。手袋以束繩開合，相當方便，亦配有可拆式的手柄和肩帶，女生可選擇手提或肩背！

LV手袋2022｜Louis Vuitton NÉONOÉ BB Lilas 紫色 HK$ 20,600（LV 官網）

LV手袋2022｜Louis Vuitton NÉONOÉ BB 淡粉紅色 HK$ 20,600（LV 官網）

LV手袋2022｜Louis Vuitton SPEEDY BANDOULIÈRE 20 HK$ 22,800

提到經典手袋款式，當然也少不了 SPEEDY BANDOULIÈRE 20 吧！SPEEDY BANDOULIÈRE 20 的袋形設計、捲邊皮革頂端手柄，配以標誌性鑰匙套，充分呈現出 LV 的經典行李箱，完美彰顯品牌特色！加上這款 SPEEDY BANDOULIÈRE 20 比 Nano Speedy 的容量大，實用性更高！今次以全新色調 Vert d'eau 綠色重新演繹這經典袋款，帶給LV迷們耳目一新的感覺！

LV手袋2022｜Louis Vuitton SPEEDY BANDOULIÈRE 20 HK$ 22,800（LV 官網）

LV手袋2022｜Louis Vuitton ONTHEGO PM HK$ 28,200

ONTHEGO PM 稱得上是 OL 必備袋款，手袋方正的造型簡約低調不浮誇，加上寬敞的容量可讓女生收納所有日常小物！ONTHEGO PM 注入了新色調，配合品牌獨有的三步噴繪技術，呈現出接近彩虹色的繽紛外觀，相當迷人！

LV手袋2022｜Louis Vuitton ONTHEGO PM 淡粉紅色 HK$ 28,200（LV 官網）

LV手袋2022｜Louis Vuitton ONTHEGO PM Lilas 紫色 HK$ 28,200（LV 官網）

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