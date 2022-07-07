手袋2022｜11款名牌半月包Dior、Celine必收　網購LOEWE激減3千！

手袋2022｜半月包是春夏的人氣手袋款式之一，相比起小廢包，半月包容量較大，可以讓女生擺放更多日常所需小物，實用性較高！半月包之所以有此稱號，是因為它的形狀像彎彎月亮，造型別緻獨特，配搭其他時尚單品能輕鬆打造時尚風格。不少品牌都緊貼熱潮推出多款半月包，《01女生》為大家精選11大名牌半月包手袋款式吧！



LOEWE手袋2022｜LOEWE Luna 小號緞面小牛皮緹花手袋

LOEWE 是近年深受不少女生喜愛的品牌，除了經典 Puzzle 手袋外，Luna 手袋也相當值得入手！這款 Luna 小號手袋採用緞面小牛皮製成，配有LOEWE緹花背帶，精緻的設計小細緻令手袋更具獨特性。另外，手袋更採用了弧形雙唇扣，令手袋更顯立體感。這款手袋在LOEWE香港官網售價為 HK$17,600，但在英國知名網購平台Harvey Nichols就可只售HK$ 14,110，比原價足足便宜了 HK$3,000 就能入手得到，有興趣入手的女生不妨到Harvey Nichols網站看看吧！

LOEWE手袋2022｜LOEWE Luna 小號緞面小牛皮緹花手袋 HK$17,600（LOEWE 官網）

CELINE手袋2022｜CELINE TRIOMPHE帆布AVA手袋

CELINE的 TRIOMPHE 帆布系列一向深受女生喜愛，能夠展現復古優雅氣質！這款半月包採用TRIOMPHE 帆布配以小牛皮飾邊，同時採用可調節長短的皮革肩帶，讓女生們可因應該日的穿搭而選擇掛肩或手提，打造不同的時尚風格！

CELINE手袋2022｜CELINE的 TRIOMPHE 帆布系列一向深受女生喜愛，能夠展現復古優雅氣質！（lalalalisa_m＠IG）

CELINE手袋2022｜CELINE TRIOMPHE帆布AVA手袋 HK$13,000（CELINE 官網）

LOUIS VUITTON手袋2022｜LOUIS VUITTON LOOP 手袋

LOUIS VUITTON LOOP 手袋是2022初春系列的新款手袋，採用了經典的Monogram塗層帆布配以天然牛皮飾邊製成，完美展現品牌特色與精湛工藝！手袋配有鏈帶可作肩背及皮革肩帶作斜背之用，一袋兩用性價比超高！

LOUIS VUITTON手袋2022｜LOUIS VUITTON LOOP 手袋是2022初春系列的新款手袋，採用了經典的Monogram塗層帆布配以天然牛皮飾邊製成！（LV 官網）

LOUIS VUITTON手袋2022｜LOUIS VUITTON LOOP 手袋 HK$19,000（LV 官網）

Dior手袋2022｜小碼 DIOR VIBE HOBO 袋

DIOR 這款 VIBE HOBO 袋採用 Cannage 藤格紋圖案羊皮配以麂皮內部而製成，底部綴有「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，配搭標誌性軍事風格扣環，展現運動造型，十分適合走型格風的女生！手袋更設有手柄及可拆卸及可調節肩帶，可手提、肩背或斜背佩戴，穿上一身運動穿搭亦能輕髮配襯！

Dior手袋2022｜小碼 DIOR VIBE HOBO 袋（sooyaaa__＠IG）

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