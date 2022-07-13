波鞋推介2022｜盤點16款粉色波鞋　Nike、Puma、Adidas春夏必收！

粉色波鞋推介2022｜除了百搭易襯的小白鞋，女生鞋櫃也必備一對少女心滿溢的粉色波鞋，粉色波鞋夢幻可愛，更充滿春夏氣息，大家也趕快趁著春日入手一對！Nike、Puma、Adidas等都推出了不少粉色鞋款，《01女生》為大家整合16大粉色波鞋推介，讓大家揀選一對最適合自己的，打造氣質少女感時尚造型！



【粉色波鞋推介／NIKE波鞋2022】NIKE AIR ZOOM PEGASUS 39 PRM 女子跑步鞋 HK$899

這款 NIKE AIR ZOOM PEGASUS 39 PRM 女子跑步鞋是今季新款，採用了2個 Zoom Air 氣墊，具有足底緩震效能，並為足部提供高度承托力！鞋面採用機能網眼布全面覆蓋，令鞋身更輕巧透氣，絕對是功能性之選，如果大家想入手一對粉色波鞋跑步時穿著，這款 NIKE AIR ZOOM PEGASUS 39 PRM 絕對是你的不二之選！

【粉色波鞋推介／NIKE波鞋2022】NIKE AIR ZOOM PEGASUS 39 PRM 女子跑步鞋 HK$899（Nike 官網）

【粉色波鞋推介／New Balance波鞋2022】CT302 中性波鞋 HK$899

New Balance 的波鞋一向以舒適、易襯為名，不論男女也大愛！這款 CT302 為中性鞋款，加上酒紅色與迷霧粉的配搭也相對中性，很適合跟男友一起入手一對，作為情侶鞋款！CT302 採用了麂皮拼紡織鞋面，充滿時尚感，而且耐穿度高，配合厚底設計，更可做到增高效果！

【粉色波鞋推介／New Balance波鞋2022】CT302 中性波鞋 HK$899（New Balance 官網）

【粉色波鞋推介／CONVERSE波鞋2022】CONVERSE X GOLF WANG CHUCK 70 OX HK$973

由饒舌歌手 Tyler 主理的服飾品牌 GOLF WANG 今年再度與 CONVERSE 聯承合作，最近推出的 Converse Chuck 70 Snake 聯乘系列，鞋款採用柔和色調配合創新的蛇紋皮革，再配上半透明質感鞋邊，令女生們眼前一亮，大家也千萬不要錯過，趕快入手一對吧！

【粉色波鞋推介／CONVERSE波鞋2022】CONVERSE X GOLF WANG CHUCK 70 OX HK$973（HBX 官網）

【粉色波鞋推介／Vans波鞋2022】OLD SKOOL MULE HK$590

Vans 一向深受女生喜愛，簡約、休閒的設計相當容易配搭。這款 OLD SKOOL MULE 鞋面以耐穿的麂皮和帆布製造而成，加上採用綁帶式設計，盡展 Vans 的經典元素！這款波鞋注入了少女感滿滿的粉紅色，瞬間充滿春夏氣息，輕鬆打造出活力感十足的夏日時尚造型！

【粉色波鞋推介／Vans波鞋2022】OLD SKOOL MULE HK$590（Vans 官網）

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【粉色波鞋推介2022 Q&A】