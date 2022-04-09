嚴選5對燕麥奶色波鞋　NIKE老爹鞋、PUMA厚底鞋被譽最強美腿神器

「燕麥奶」不只在在減肥圈還是時尚圈…依舊是大勢啊！



熱量比牛奶低、脂肪含量少、自帶飽足感的「植物燕麥奶」，近年在全球大掀起流行，茶類、咖啡等各式飲品都跟風推出加入燕麥奶的嶄新版本，不只減肥圈正愛，在球鞋界也是「當紅新寵」，甜度比奶茶色更低、實搭度卻更強，絕對是最夢幻的穿搭神隊友！

2022年最新推出的「燕麥奶球鞋」妞編輯都幫你整理好在下面啦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2022年燕麥奶球鞋推薦

1. NIKE

第一雙想必有在逛各大代購網站的妞妞們一定很熟悉（笑），NIKE爆款「TC 7900」老爹鞋復古輪廓加上溫潤的燕麥奶配色，在Swoosh Logo部分則有內斂的微微反光材質，視覺上已經夠夢幻、夠有質感了！一雙還內建厚度鞋底，自帶增高效果，同時修飾你的腿部線條以及整體比例。

2. VANS

溫柔的燕麥奶＋繽紛彩繪＋童趣蝴蝶…VANS與紐約時裝設計師Sandy Liang的最新聯名款集滿可愛元素，實在太欠買了！在經典鞋型Authentic 44 DX上注入90年代復古風，讓大批「笑臉蝴蝶」浪漫翩翩飛舞，一雙為造型增添亮點～

3. PUMA

有增高小心機的妞編輯還推這雙！ PUMA 家的一直很受歡迎的厚底女神鞋「 Pulsar Wedge 」也可以收燕麥奶夢幻配色，純色鞋面使用網布及皮革異材質拼接單一色系也打造出質感層次，在鞋身細節還點綴「螢光鵝黃線條」，結合堆疊加高的誇張波浪大底，輕甜又不失個性。

4. PONY

PONY這雙NS501以奶油白為鞋身主要色系，只在細節處點綴燕麥米色塊，同時還加入亮橘色、紅色，鞋身同時以圓形裁片層層堆疊出鞋面流暢線條，網布及皮革等不同材質增添整體視覺豐富度，乍聽很花俏對吧（笑）？其實視覺上依舊簡約百搭，低調派妞妞們也能駕馭！

5. New Balance

New Balance熱騰騰推出的UNPLUGGED系列中的NB327也換新裝了！以月暈灰帆布為主體，拼接燕麥奶色的麂皮打造出層次感，像是月光映在溫暖大地般舒服溫柔，在鞋底結合了奶油色 EVA 泡綿緩衝材料，內裡鞋墊更改以水洗軟木鋪墊而成，完全是一雙溫柔小姊姊的球鞋，同時還是使用對環境友好的的製作過程～

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蔡依林腳上這雙你也能輕鬆入手！PONY帆布鞋推少女粉、寶貝藍，根本是斷貨預告！

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