New Balance 57/40限定復古波鞋　櫻花粉、奶油、經典混色必入手

靠著舒適度和有型有款的設計New Balance 57/40 復古運動鞋，成為近期女鞋頭們熱搜大熱門！搶眼復古風格搭配上醒目的放大 N字Logo和厚底設計，讓所有女孩一秒擁有名模般的大長腿。



2022年夏季貼心的NB更一口氣加碼推出5款融入春日限定款，打造連國民妹妹IU也愛不釋手，能配襯各種休閒造型的完美鞋款選擇。

New Balance 5款春日限定復古跑鞋一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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繽紛彩虹

57/40鞋型糅合傳統設計與現代風格，佐以高彩度的拼接細節混搭，以繽紛飽和配色演藝復古新潮衝突美學。自去年三月首度亮相便吸引一漂潮人搶購，後續不斷跟進時下潮流指標配色，如今再度推出療癒繽紛彩虹系配色，勢必會成為街頭穿搭達人們的新寵兒。

春漾大地

如果你以為57/40只限女孩專屬，那你可就大錯特錯了！照片中這款男女皆宜的中性款，以大地色為基底點綴軍綠、粉紫、芥末黃邊飾，延續前幾代時髦麂皮鞋面和網眼透氣設計，替你在炎炎夏日點亮穿搭，如果你正好在找情侶鞋，儂編非常推薦2022夏季可以從這款入手，保證能讓你無論走到哪都是視覺焦點。

雛菊粉黃色

當運動跑鞋款逐漸成為時尚指標單品，New Balance不斷試圖在原有設計加入創造潮流亮點，提供質感女孩更多風格選擇。比起一陳不變的素雅小白鞋，雛菊粉黃色上腳有型又能顯白，恰到好處的潮流亮彩新色，完美混搭奶白色鞋底、鞋帶和鞋跟設計，讓你輕鬆跳脫時尚舒適圈，提前預定街頭熱門款。

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粉嫩春櫻色

為低調氣質女生特別打造的粉嫩春櫻，採用灰白米三色搭配焦糖鞋底，回應春季特有的浪漫氛圍。修長鞋身和增高厚底設計，逐漸模糊了鞋款原型#NB574原有存在於運動鍛練與日常穿搭中的界線，詮釋更符合當代美學溫潤內斂、沉穩不造作的本質，讓所有女孩都能靠腳上的復古跑鞋展現溫柔可人的一面。

梨花奶油色

不同於前幾季大勢的冷冽燕麥白，帶有一抹暖色調的梨花奶油色，採用氣質滿分的淡雅調色麂皮堆疊出和諧的視覺感，搭配上相近色調的隱藏增高厚底設計，能讓你在不經意中使腿部線條更顯修長。無論用來搭配甜美碎花洋裝或淺刷色丹寧，今年春遊聚會時千萬別忘了為雙腳添增新色彩。

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