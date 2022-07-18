金像獎2022｜女星紅地氈造型 廖子妤優雅低胸晚裝 陳慧琳仙氣穿搭

金像獎2022｜《第40屆香港電影金像獎》於尋日（17日）順利舉行！不論是奧斯卡還是香港電影金像獎，除了各獎項花落誰家備受關注外，女星在紅地氈上的穿搭也瞬間成為熱話！《01女生》為大家整合女星紅地氈穿搭，立即看看今屆哪位女星最耀眼！



金像獎2022紅地氈女星穿搭｜王丹妮

王丹妮憑著電影《梅艷芳》勇奪最佳新演員，在紅地氈上，王丹妮穿上 Alexander McQueen 春季系列 2022 中的黑色一字膊晚裝，黑色紗裙配上水晶點綴，更能突出王丹妮的知性氣質！在上台奪取最佳新演員獎項時，王丹妮換上一身 Fendi 白色無肩帶晚裝，黑白2套穿搭，王丹妮也能完美駕馭，展現兩種不同風格。

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜王丹妮（gettyimages）

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜在上台奪取最佳新演員獎項時，王丹妮換上一身 Fendi 白色無肩帶晚裝。（l_for_louise@IG）

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜周秀娜

周秀娜憑著電影《馬達・蓮娜》第二次入圍角逐影后，她憑著一身性感穿搭瞬間成為全場焦點！周秀娜穿上 Tom Ford 黑色透視裝配以閃耀鑽飾，性感而不失高雅，展現完美身材及長腿！

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜周秀娜（gettyimages）

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜廖子妤

廖子妤憑著電影《梅艷芳》及《智齒》榮獲提名《最佳女配角》，最終以《梅艷芳》中「梅愛芳」一角成功奪獎！廖子妤以一身 Louis Vuitton 黑色低胸晚裝登場，盡展優雅氣質。到台上領獎時，廖子妤在晚裝外加配一件 Gucci 2022 秋冬黑色西裝，瞬間增添了型格感！

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜廖子妤（gettyimages）

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜到台上領獎時，廖子妤在晚裝外加配一件 Gucci 2022 秋冬黑色西裝，瞬間增添了型格感！（gettyimages）

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜林明禎

有「大馬女神」之稱的林明禎，亦有現身頒獎禮擔任頒獎嘉賓，她今次收起性感穿上一身鮮黃色晚裝也相當耀眼，展露出甜美可人氣質。

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜林明禎（gettyimages）

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜陳慧琳

久未露面的天后陳慧琳亮相金像獎擔任頒獎嘉賓，她穿上 Monica Ivena 的香檳金薄紗晚裝，一身簡約穿搭更能突出她的仙氣氣質，更有網民大讚作為兩孩之母的陳慧琳，不論是樣貌還是身材也保養得宜！

金像獎2022紅地氈女星穿搭｜陳慧琳（gettyimages）

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