Marf、Day爆發Girl Crush魅力！Collar新MV展現5個Y2K時尚重點

從《全民造星》出道的女團Collar，日前推出第4首派台歌〈OFF/ON〉，以強勁節拍及電音，帶出Girl Crush的魅力。Collar有別傳統女團的甜美形象，這次以復古與時尚的Y2K風格，打造出型格和年輕的活力。



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Collar推出今年第4首派台歌〈OFF/ON〉。(IG: collar.weare)

Collar所帶出的Y2K時尚，即為Year 2000的縮寫，代表90年代末至千禧時代初期的穿衣風格，運用浮誇色彩及線條圖案，展現科幻及華麗的氣魄。近年Y2K風格深受年輕人歡迎，不少音樂節表演皆可見這元素的蹤影，Collar的〈OFF/ON〉造型更闡述了當中的重點，就讓我們看看到底有什麼吧！

Day在前髮兩側紮幼辮，略帶可愛甜美感。(IG: 6y_day)

Marf以整潔的三手辮表現出活力與玩味。(IG: _marifemarife_)

【Collar|Y2K】重點一：辮子戲法

說到Y2K，總會自動與辮子連上關係。無論Marf或Day，髮型方面都結合辮子元素，以不同粗幼和數量，帶出截然不同的個性：Marf以整潔的三手辮，表現出活力與玩味；Day在前髮位置兩側紮幼辮，則略帶可愛甜美感。

Candy戴上厚身髮箍，營造80年代Disco風格。(IG: candyw1219)

Ivy So在頭上使用彩色大髮夾，搶眼得來亦很可愛。(IG: ivyysooo)

【Collar|Y2K】重點二：頭飾當道

要凸顯浮誇感覺，頭飾不可或缺。除了色彩繽紛的小夾子或橡皮圈，還可加入閃爍的髮箍，營造80年代Disco風格，隨走動折射出多角度的光芒。若然喜歡簡單、易轉換的髮型，可像Candy般戴上厚身髮箍，展示出好看的圓頭形弧度，有小臉的效果。此外，芯駖及Ivy So會在頭髮上，使用多個彩色髮夾，搶眼得來亦很可愛。

Y2K帶神秘和迷幻感，故Day在妝容方面用色略為大膽。(〈OFF/ON〉MV)

芯駖以不同顏色的閃粉眼影掃在下眼周，塑造夢幻感覺。(〈OFF/ON〉MV)

【Collar|Y2K】重點三：重點眼妝

Y2K帶有神秘和迷幻感覺，故在妝容方面用色可略為大膽，如螢光或Pantone色系，同時亦會加強下眼的妝感。除了Day的煙燻眼妝，還可參考芯駖的做法，以不同顏色的閃粉眼影掃在下眼周，塑造夢幻感覺。如果喜歡展現個性，建議加上閃石或貼紙，增添華麗。

Winka的上衣運用不同的線條及色彩，形成視覺衝撃效果。(IG: winka_chan)

So Ching利用冷暖色的對比，帶來與別不同的玩味個性。(IG: soching_nat)

【Collar|Y2K】重點四：強烈線條

在服飾方面，一般都會用各種圖案、線條、質感和色彩，拼出強烈的對比。Day的服飾運用了方格紋和橫間拼接，形成色彩視覺上的衝撃，而Winka和So Ching則利用了冷暖色的對比，分別以天藍混搭酒紅色、紫調配合奶黃色，帶來與別不同的玩味個性。

Collar在新MV中也以中至低腰服飾示人。(〈OFF/ON〉MV)

【Collar|Y2K】重點五：低腰款式

由名媛Paris Hilton、Britney Spear及Jennifer Lopez等女星於千禧年代所引領的低腰熱潮，近年回到不少時裝品牌的懷抱，Collar隊員在新MV中，也以中至低腰的服飾示人，展現出小蠻腰，散發出年輕和小性感的味道。