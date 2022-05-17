COLLAR｜Ivy So被揭黑歷史小肥妹變「顏值擔當」自爆減肥瘦身秘訣

【減肥方法｜瘦身秘訣】女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）在團中是「顏值擔當」，一直以甜美活潑的形象及親和力吸引一眾「蘇蝦」（Ivy So粉絲名稱）的愛戴。日前有網民曝光了Ivy So中學時期謝師宴時的「黑歷史」，粉紅色頭髮加上「肉肉」身材跟現時仙氣女神形象截然不同。其實Ivy So曾於訪問中大爆自己出道後一直努力減肥瘦身，現時終於成功減掉一身baby fat，不但經常曬出小蠻腰及完美腹肌，日前Ivy So於個人社交平台上分享4大個人瘦身秘訣！



減肥方法｜網民曝光了Ivy So中學時期謝師宴時的「黑歷史」。（LIHKG 討論區 截圖）

近日網絡瘋傳出多張Ivy So的謝師宴舊照，相中的Ivy So一頭搶眼的粉紅色頭髮，化上淡淡的淡妝並身穿白色一條露肩裙，當時身形相對圓潤，但盡顯學生時期的青春氣息。舊照曝光後，不少網民都大讚她跟電影《月老》中Pinky一角有幾分相似，但亦有不少人批評造型似大嬸：「而家靚好多」、「呢款look有些恐怖」、「好在有造星4，救咗一個女仔嘅形象」，甚至有網民對比昔日跟現時的身形，大讚她現時身材管理非常好。

減肥方法｜粉紅色頭髮加上「肉肉」身材跟現時仙氣女神形象截然不同。（LIHKG 討論區 截圖）

其實Ivy So的舊照並非第一次被翻出，她個人社交平台仍保留著中學時期的學生照，相中她戴著一副眼鏡，當時一身baby fat的她更被網民直批「完全唔同樣」，不過Ivy So大方回應批評，自嘲自己以前不懂打扮，看起來十分樸素，曾表示自己當時正準備DSE，由於溫習時期不停進食零食，因此增肥不少。

減肥方法｜Ivy So的舊照並非第一次被翻出，她個人社交平台仍保留著中學時期的學生照。（ig@ivyysooo）

COLLAR成員Ivy So 4大個人瘦身秘訣：輕鬆瘦身又健康

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 1. 每天最少攝取2公升水



Ivy So表示自己中學時期沒有喝水習慣，其後才慢慢做運動健身及查看不少有關減肥的知識，才得知多喝水的重要性。現時她每天都會自備1L的水樽提醒自己「見樽飲水」，而且每天最少攝取2公升水，加速身體的新陳代謝，有助瘦身。

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 1. 每天最少攝取2公升水（ig@ivyysooo）

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 2. 以水果茶代替珍珠奶茶



相信有不少女生都愛喝手搖飲品，Ivy So表示自己都是手搖飲品愛好者，偶然都會破戒喝珍珠奶茶，不過大部分時間都會以較為健康的水果茶代替，由於兩者相比下水果茶的卡路里及糖份相對更低。

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 2. 以水果茶代替珍珠奶茶（ig@ivyysooo）

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 3. 讓減肥餐變得美味



現時作為女團成員的Ivy So難免對於身材管理都相對嚴苛，減肥間大多進食雞胸沙律，若然一點醬汁都不加，零味道的食物絕對十分痛苦，因此她會選擇加入低卡路里的黑醋進行調味，除了不會影響瘦身效果，亦會讓沙律變得開胃而美味。

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 3. 讓減肥餐變得美味（ig@ivyysooo）

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 4. 減肥成習慣



直播中Ivy So多次強調減肥成功必須要把其化為習慣，此外要確保自己在減肥間心情是開心的。她個人比較嗜甜，因此減肥間大多會偏向進食較清甜的食物，如西蘭花、生果、希臘乳酪（Greek Yogurt），那麼減肥過程都會相對更易堅持。另外她表示：「減肥減到很大壓力，這樣絕對不是一件好事，也會很容易放棄。」

減肥方法｜Ivy So瘦身秘訣 4. 減肥成習慣（ig@ivyysooo）