CHANEL全新秋冬系列釋出　化妝箱手袋、小方包$1X,XXX起

【CHANEL手袋2022】女生們經常都會留意CHANEL新一季有什麼新手袋推出，日前CHANEL 2022/23秋冬預告系列經已釋出，並會於今年9月在門市登場！CHANEL今年秋冬季有不少新手袋及小皮具登場，除了有經典的秋冬季CF經典手袋外，更有近年大熱的化妝箱手袋、小方包等款式。《01女生》以下就為大家精選了今季的靚款推介。



CHANEL手袋2022│迷你垂蓋手袋 $35,200

近年時尚界流行迷你手袋，就連CHANEL的經典款垂蓋手袋（CF/Flag Bag）都推出了迷你尺寸。而今年的秋冬季迷你垂蓋手袋就採用了酒紅色的斜紋軟呢及布料製作，而標誌性的編織鏈條更加入了金屬及寶石的「CHANEL」字樣設計，為整個袋款增添新元素及亮點，十分適合配搭秋冬深色系服飾。

CHANEL手袋2022│迷你垂蓋手袋 $35,200 （CHANEL）

CHANEL手袋2022│鏈條卡片套 $20,000

在率先曝光的CHANEL 2022/23秋冬預告系列中，其中一個最有話題性的袋款便是這個新推出的鏈條卡片套。手袋以黑白色為主調，內有4層白色卡位，外層則是黑色小羊皮，把卡位合上再綁上黑絲帶後猶如一本書一樣，設計特別。

CHANEL手袋2022│鏈條卡片套 $20,000 （CHANEL）

CHANEL手袋2022│鏈條梳妝袋 $24,000

化妝箱手袋因為容量大又精緻而成為了CHANEL近年的熱賣手袋款式，2022/23秋冬預告系列中就有一款全新的粉紅色化妝箱手袋推出。手袋以淡粉紅色的小羊皮製作，與過往的化妝箱手袋最大的分別就是新款為兩層設計，多了底部一層，令手袋的容量更大。

CHANEL手袋2022│鏈條梳妝袋 $24,000 （CHANEL）

CHANEL手袋2022│經典款鏈條銀包 $20,800

CHANEL的WOC一直都是不少女生入門CHANEL的首選袋款之一，有別於經典的黑色WOC，今季的新款WOC採用了深藍色牛仔斜紋軟呢及布料製作，令手袋的感覺更型格休閒，而且年輕感十足，可以配襯不同的隨性造型。

CHANEL手袋2022│經典款鏈條銀包 $20,800 （CHANEL）

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【CHANEL手袋2022 Q&A】