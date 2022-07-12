8大名牌WOC手袋推薦　CHANEL WOC狂加價　GUCCI不到萬元入手

【名牌WOC推薦】WOC意思是指Wallet On Chain，是近年不少名牌都爭相推出的手袋款式。相比起一般的手袋，除了價錢較親民外，WOC的尺寸更加小巧，同時又保留了銀包的卡位，實用性高。在迷你袋風潮盛行之下，讓WOC成為許多大牌必推的款式。WOC雖然體積細小，但普遍都有夾層可以直接放現金、信用卡等，因而受到一眾時尚達人的愛戴。



WOC因為是屬於小皮具類別，因此可見到在價格方面相對會較親民，例如一直搶購率極高的CHANEL CLASSIC WALLET ON CHAIN，即使CHANEL 的經典的FLAG BAG 都快要破8萬，但是WOC款的售價卻為HK$23,200，相對CHANEL品牌的手袋來說，價錢已算是相當合宜。而DIOR亦是不少女生的愛牌之一，當中的SADDLE馬鞍包更是人氣熱門之選，價錢則為HK$12,800，較易負擔得到，是入門款的首選。以下《01女生》就為大家精選了CHANEL、DIOR、CELINE等8款名牌WOC手袋推薦，女生們可以作為名牌入門的好選擇。

名牌WOC推薦│CHANEL CLASSIC WALLET ON CHAIN HK$23,200

說到帶起WOC潮流的始祖，絕對就是CHANEL。CHANEL將品牌的經典FLAP BAG手袋進行簡化，同時與長銀包進行融合，各取所長便誕生了經典的CLASSIC WALLET ON CHAIN鏈條銀包款式。CHANEL近年加價不斷，大熱的WOC款式不時都在加價之列，因此絕對是早買早享受，成為了不少女生們入門CHANEL的首選。

名牌WOC推薦│CHANEL CLASSIC WALLET ON CHAIN HK$23,200 （CHANEL）

名牌WOC推薦│CELINE TRIOMPHE帆布及羊皮飾鍊銀包 HK$10,500

近年時尚界興起一股復古風潮，想入復古風WOC的女生不妨可以考慮CELINE。CELINE這款WOC採用信封包設計，並配以TRIOMPHE帆布、啡色小羊皮飾邊，再加上CELINE的凱旋門標誌及金色鏈條帶，令整個手袋復古味十足，可以輕易打造出復古又雅格的英倫風格造型。

名牌WOC推薦│CELINE TRIOMPHE帆布及羊皮飾鍊銀包 HK$10,500 （CELINE）

名牌WOC推薦│DIOR SADDLE 長錢包配鏈帶 HK$12,800

SADDLE馬鞍包因為獨特的設計一直都是DIOR的經典手袋之一，不過SADDLE手袋的售價現時已貼近HK$30,000，並非每個女生都有充足的預算入手。想以CP值高的價錢入手DIOR SADDLE系列的女生就可以考慮SADDLE WOC款式。WOC保留了SADDLE系列不對稱翻蓋及復古金色飾面金屬「D」形馬蹬兩大標誌性設計以及藍色 Dior Oblique 提花，而且更附有一個可拆卸拉鏈小袋，價錢亦只需HK$12,800即可入手，CP值極高。

名牌WOC推薦│DIOR SADDLE 長錢包配鏈帶 HK$12,800 （DIOR）

名牌WOC推薦│GUCCI 馬銜扣1955鏈帶銀包 HK$8,900

預算不高的女生不妨可以選擇GUCCI的WOC，售價只要HK$8,900，不到萬元就可以買到GUCCI，價錢親民，是入門款的好選擇。這款WOC以GG Supreme帆布及皮革製成，田貫徹GUCCI馬銜扣1955手袋的標誌性設計，保留了雙環及棒扣。而袋內設有多個卡片夾層及口袋，非常實用，而且附有可拆式鏈帶肩帶，拆掉後便可當手拿包使用，一袋兩用，方便於晚會等場合使用及配搭。

名牌WOC推薦│GUCCI 馬銜扣1955鏈帶銀包 HK$8,900 （GUCCI）

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