小眾手袋品牌｜澳洲動物造型藤編包　全人手製容量大、保證不撞款

澳洲手工藤編包都是特殊的動物造型，保證超難撞款！



講到夏天怎麼能沒有藤編包！不管是方的、圓的、還是提籃設計都很常見，不過這次妞編輯為妞妞們找到了一個超～級～可愛的澳洲手工藤編包品牌，全部袋款都是特殊的動物造型，不僅有掀蓋包，還有復古的口金包設計，不僅有外型也很有容量，而且每個包包都是手工製作，保證超難撞款！

Wicker Darling超可愛動物藤編包介紹！一起來看~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Wicker Darling

這次介紹的動物藤編包是來自澳洲墨爾本的一個小眾品牌「Wicker Darling」，由當地設計師Jasmine Norrie創立，說到品牌創立的原因也非常有趣，是Jasmine當時正在尋找紅鶴造型的藤編包，但是怎麼樣都找不到，因為這樣身為設計師的她便打算直接自己做一個，沒想到這個紅鶴包居然大受歡迎，Wicker Darling這個手工藤編包品牌也應運而生。

設計師身為澳洲墨爾本人，設計的動物藤編包怎麼可以少了有袋類的小可愛，產於澳洲的「袋熊」當然也成為設計靈感，這個袋熊藤編包以掀蓋的方式開關，包身內裡搭配的是與外型同色系的點點棉布內襯，不過最可愛的地方是在袋熊的「小屁屁」部分，以點點束口袋設計，打開後是以遠近馳名的（？）「方形袋熊便便」設計而成的散紙包！（是不是存心搞笑哈哈哈哈）包身上除了有皮革手提袋之外，還附有同色系的皮革肩背帶可以搭配使用。

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超可愛兔兔來襲！為了兔兔藤編包，以黃色藤編打造，還搭配上了一個可愛桃紅色的小鼻子，只能說設計師真的很用心，在兔兔的脖子上搭配了個「復活節蛋型」的編織花卉零錢小布包，包身內裡是與兔兔相呼應的黃色點點內襯，包上搭配的是同色系的串珠提把，讓整個兔兔包看起來帶著復古的Q感。

除了基本的掀蓋包款之外，還有這種復古「口金包」的包款可以選擇，可愛的小烏龜與彩虹獨角獸都成為口金包的設計，小烏龜的包款不但保留了龜殼的立體感，打開後更有一種驚喜的感覺，搭配上金屬鍊帶看來很俏皮；另外一款彩虹獨角獸比起烏龜的包款，包身比較變平一點，但是身體是可以兩邊完全分開的設計，除了斜背也蠻適合手拿。

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這個品牌的包款還有很多動物可以選擇，包括以綠、粉對比色系搭配的鱷魚，粉紅色的舌頭也是散紙包，還有搭配著小老鼠散紙包的貓咪藤編包款，長著翅膀的粉紅色小豬、淺紫色的三角龍以及深紫色的腕龍可以選擇，真的非常豐富！

不過Wicker Darling品牌的包款，因為都是手工製作，所以不會有現貨款式，每一個手工藤編包款的製作到寄出的時間約需要6個月，價格大約在美金300～500元（折合約HKD 2300 - 3920）不等，妞妞們可以為明年的夏天先下訂囉（笑）

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