Fendi夏季限定7款粉紫色手袋　迷你Peekaboo、腋下包、購物籃必搶

過去我們總說沒有女孩不愛粉紅色，但隨著時尚圈酷女孩越來越多「粉紅色」似乎不再像過去一樣是所有人的首選，取而代之的是帶有一點冷色調的紫丁香色。



這個介於寶寶粉和薰衣草紫之間的顏色，不只有校正膚色顯白的功能，還能讓你在視覺上擁有減齡效果，難怪Fendi會在2022夏季一口氣推出多款融入紫丁香色的包款，現在就來看看儂編替妳精選的其中7款吧！

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Small Fendi Basket

由於夏天許多人都會有外出度假的行程，上山下海最考驗得就是包包耐不耐髒，因此貼心的Fendi推出以環保再生塑膠製成的購物提籃，讓你即便把它放在地板上也不心疼。但儂編以個小提醒，就是包包正面的浮雕Fendi Stamp字樣是用皮革製成的，所以還是不建議碰水喔！

Mini Sunshine Shopper

俏皮可愛的迷你款式Sunshine手提袋，一直是Fendi近幾年非常熱銷的單品之一，染上紫丁香色之後，更是讓人忍不住直呼Kawaii！如果你想要讓造型更豐富，也可以將可拆卸式肩帶拿下來，換上一條Fendi Strap You老花寬肩帶，同時滿足你想要迷你包又想要老花包的願望！

Peekaboo Mini

越看越經典的Peekaboo手袋，以紫丁香色軟質納帕皮革製成，兩側飾以經典牛角鎖。內襯採同色系的納帕皮革，尺寸雖然迷你但內層有堅硬隔板能把收納空間分成兩個隔層，加上一個拉鏈內袋可說是麻雀雖小卻五臟俱全，如果你想要找一款買到賺到的保值精品包，選它就對了！

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Fendi First Small

以Fendi品牌英文字首「F」為靈感所打造的Fendi First手袋，透過鬆軟納帕皮革包身搭配極具人性化，只需要一隻手輕壓上方的開口，即可打開包蓋的金屬F開合扣設計，無論是當作派對包手拿或是搭配可拆卸式肩帶揹去逛街都零違和，簡約Tone-On-Tone配色讓整體設計更加低調洗鍊，默默為你展現好品味！

Baguette Chain Midi

從2020年開始持續在時尚圈狂洗版的Baguette手袋，作為90年代腋下包始祖，實在沒有不敗的理由。如果你過去都沒有看到自己喜歡的配色，不妨把目光轉向2022夏季限定的紫丁香色，結合3D立體質感FF皮革包身，讓所有Y2K女孩都能展現輕鬆洋溢的一面！

Peekaboo Pocket

擁有兩種截然不同風格配色的皮革口袋包，一面是照片中點綴上Fendi Roma印花的紫丁香色，翻面則是融入FF老花的黑色PU材質。你除了可以單獨把它當作手拿包使用，也可以參考品牌的建議，放進現有的Peekaboo ISeeU包款裡當作包中包，運用按扣設計打造具個人風格的小內袋。

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Glasses Case

身為從國小就開始戴眼睛的大近視眼，儂編日常公事包裡一定會放一副眼鏡，避免在外跑跳時隱形眼鏡掉出來，或是長時間戴著隱眼傷眼睛，而Fendi眼鏡盒就是派上用場的好時機，這款眼鏡盒不只能用來放一般光學眼鏡，度假時拿來放墨鏡也很ok，重點是搭配一條銀色金屬細鍊，讓你掛在身上當配件使用也能點亮整體造型。

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